Gigi Becali a surprins când a fost întrebat despre duelul cu Dinamo: „Niciodată în viața vieților”

FCSB a pierdut categoric partida cu UTA din runda a doua a Cupei României, scor 0-3. Arădenii au marcat cele trei goluri în a doua repriză, imediat după eliminarea lui Necșulescu.

Roș-albaștrii au jucat cu un mix de jucători tineri și fotbaliști care nu au evoluat atât de mult în acest sezon.



Gigi Becali nu are emoții pentru derby-ul cu Dinamo: „Niciodată în viața vieților ei nu pot fi peste noi”



FCSB a decis să își odihnească jucătorii de bază pentru acest meci din Cupa României, pentru a-i avea proaspeți la meciul de sâmbătă cu Dinamo de pe Arena Națională.

Gigi Becali a fost întrebat despre derby-ul cu rivala bucureșteană, iar patronul lui FCSB a explicat că există doar varianta victoriei. Omul de afaceri este convins că echipa sa este mai valoroasă și mai bună decât Dinamo.

