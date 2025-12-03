Gigi Becali a surprins când a fost întrebat despre duelul cu Dinamo: „Niciodată în viața vieților”

Gigi Becali a surprins c&acirc;nd a fost &icirc;ntrebat despre duelul cu Dinamo: &bdquo;Niciodată &icirc;n viața vieților&rdquo; Fotbal intern Gigi Becali, o nouă palmă pentru vedetele sale / Foto: Sport Pictures
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:
TAGS:
Gigi BecaliFCSBDinamoSuperligautaCupa Romaniei
Din articol

FCSB a pierdut categoric partida cu UTA din runda a doua a Cupei României, scor 0-3. Arădenii au marcat cele trei goluri în a doua repriză, imediat după eliminarea lui Necșulescu.

Roș-albaștrii au jucat cu un mix de jucători tineri și fotbaliști care nu au evoluat atât de mult în acest sezon.

Gigi Becali nu are emoții pentru derby-ul cu Dinamo: „Niciodată în viața vieților ei nu pot fi peste noi”

FCSB a decis să își odihnească jucătorii de bază pentru acest meci din Cupa României, pentru a-i avea proaspeți la meciul de sâmbătă cu Dinamo de pe Arena Națională.

Gigi Becali a fost întrebat despre derby-ul cu rivala bucureșteană, iar patronul lui FCSB a explicat că există doar varianta victoriei. Omul de afaceri este convins că echipa sa este mai valoroasă și mai bună decât Dinamo.

(n.r. despre derby-ul cu Dinamo) Trei puncte, ce altceva? Echipa și-a revenit. Olaru, Șut, Tănase și-au revenit. Jucăm acasă, avem nevoie de puncte, jucăm cu o echipă care are un antrenor bun.

Niciodată în viața vieților ei nu pot fi peste noi! Ca să fie peste noi, trebuie să aibă jucători mai valoroși. Hai să-i luăm post pe post, spune-mi un jucător mai valoros de la ei.”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Partida FCSB - Dinamo, din runda a 19-a din Superliga, va avea loc sâmbătă, de la ora 20:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum ar fi ajutat o avocată din Cluj membrii unei rețele de trafic de droguri. O parte din marfă a ajuns și în închisori
Cum ar fi ajutat o avocată din Cluj membrii unei rețele de trafic de droguri. O parte din marfă a ajuns și &icirc;n &icirc;nchisori
ARTICOLE PE SUBIECT
Prima reacție a lui Gigi Becali după ce FCSB a fost umilită &icirc;n Cupă: &bdquo;&Icirc;și bat joc&rdquo;
Prima reacție a lui Gigi Becali după ce FCSB a fost umilită în Cupă: „Își bat joc”
Accidentare horror &icirc;n UTA Arad &ndash; FCSB! I-a cedat genunchiul
Accidentare horror în UTA Arad – FCSB! I-a cedat genunchiul
UTA - FCSB 3-0! Roș-albaștrii, umilință &icirc;n Cupa Rom&acirc;niei | Dinamo, remiză la Ovidiu cu Farul! Celelalte rezultate
UTA - FCSB 3-0! Roș-albaștrii, umilință în Cupa României | Dinamo, remiză la Ovidiu cu Farul! Celelalte rezultate
ULTIMELE STIRI
Liverpool - Sunderland 1-1 a fost pe VOYO | &rdquo;Cormoranii&rdquo;, un nou pas greșit. Chelsea, distrusă de Leeds
Liverpool - Sunderland 1-1 a fost pe VOYO | ”Cormoranii”, un nou pas greșit. Chelsea, distrusă de Leeds
Elias Charalambous nu s-a abținut după UTA - FCSB 3-0: &bdquo;Poate dacă &icirc;i rupea dinții se dădea fault&rdquo;
Elias Charalambous nu s-a abținut după UTA - FCSB 3-0: „Poate dacă îi rupea dinții se dădea fault”
Ce notă a primit Cristi Chivu după Inter - Venezia 5-1
Ce notă a primit Cristi Chivu după Inter - Venezia 5-1
Inter Milano - Venezia 5-1. Chivu a dat de păm&acirc;nt cu divizionara secundă. Meciul a fost LIVE pe VOYO
Inter Milano - Venezia 5-1. Chivu a dat de pământ cu divizionara secundă. Meciul a fost LIVE pe VOYO
Gigi Becali, tiradă după umilința cu UTA: E plictisit, joacă la mișto . Un singur fotbalist lăudat
Gigi Becali, tiradă după umilința cu UTA: "E plictisit, joacă la mișto". Un singur fotbalist lăudat
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Incredibil! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă &icirc;ntre Sepsi și Roland Niczuly depășește orice imaginație

Incredibil! Ce se întâmplă între Sepsi și Roland Niczuly depășește orice imaginație

FCSB a dat lovitura: &rdquo;Cel mai bun produs de export al fotbalului rom&acirc;nesc&rdquo;

FCSB a dat lovitura: ”Cel mai bun produs de export al fotbalului românesc”

UTA - FCSB 3-0! Roș-albaștrii, umilință &icirc;n Cupa Rom&acirc;niei | Dinamo, remiză la Ovidiu cu Farul! Celelalte rezultate

UTA - FCSB 3-0! Roș-albaștrii, umilință în Cupa României | Dinamo, remiză la Ovidiu cu Farul! Celelalte rezultate

Marius Măldărășanu, la rece, după ce a fost dat afară de Hermannstadt: &rdquo;Sunt bani mulți care trebuie luați&rdquo;

Marius Măldărășanu, la rece, după ce a fost dat afară de Hermannstadt: ”Sunt bani mulți care trebuie luați”

Rom&acirc;nia &ndash; Ungaria 29-34. Ne luăm adio de la sferturile Mondialului

România – Ungaria 29-34. Ne luăm adio de la sferturile Mondialului

Rom&acirc;nia şi-a aflat adversarele de la Cupa Mondială

România şi-a aflat adversarele de la Cupa Mondială



Recomandarile redactiei
Gigi Becali face acuzații grave pentru una dintre vedetele de la FCSB și anunță revoluția: &rdquo;Unde ai mai pomenit?&rdquo;
Gigi Becali face acuzații grave pentru una dintre vedetele de la FCSB și anunță revoluția: ”Unde ai mai pomenit?”
Ce notă a primit Cristi Chivu după Inter - Venezia 5-1
Ce notă a primit Cristi Chivu după Inter - Venezia 5-1
Maghiarii ne dau peste nas, după ce ne-au scos din calculele pentru sferturi: &rdquo;Raportul de forțe nu s-a schimbat&rdquo;
Maghiarii ne dau peste nas, după ce ne-au scos din calculele pentru sferturi: ”Raportul de forțe nu s-a schimbat”
Gigi Becali, tiradă după umilința cu UTA: E plictisit, joacă la mișto . Un singur fotbalist lăudat
Gigi Becali, tiradă după umilința cu UTA: "E plictisit, joacă la mișto". Un singur fotbalist lăudat
INTERVIU cu Adrian Mutu: &rdquo;Vreau ca Tiago să-mi urmeze pașii&rdquo;. Ce a spus despre documentar, națională și unde ar vrea să antreneze
INTERVIU cu Adrian Mutu: ”Vreau ca Tiago să-mi urmeze pașii”. Ce a spus despre documentar, națională și unde ar vrea să antreneze
Alte subiecte de interes
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai experimentaților Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
CITESTE SI
Cseke Attila: Rom&acirc;nia deține cel mai puternic sistem laser din lume. &Icirc;ncep lucrările la Centrul pentru Optică din Măgurele

stirileprotv Cseke Attila: România deține cel mai puternic sistem laser din lume. Încep lucrările la Centrul pentru Optică din Măgurele

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

O prezentatoare TV din Marea Britanie a leşinat &icirc;n direct &icirc;naintea unui meci de fotbal. &bdquo;Sunt foarte jenată&rdquo;. VIDEO

stirileprotv O prezentatoare TV din Marea Britanie a leşinat în direct înaintea unui meci de fotbal. „Sunt foarte jenată”. VIDEO

Doi rom&acirc;ni, prinși &icirc;n flagrant &icirc;ncerc&acirc;nd să fure bani de la un bancomat din Alicante prin metoda &bdquo;bucla libaneză&rdquo;

stirileprotv Doi români, prinși în flagrant încercând să fure bani de la un bancomat din Alicante prin metoda „bucla libaneză”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!