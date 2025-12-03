Prima reacție a lui Gigi Becali după ce FCSB a fost umilită în Cupă: „Își bat joc”

Prima reacție a lui Gigi Becali după ce FCSB a fost umilită &icirc;n Cupă: &bdquo;&Icirc;și bat joc&rdquo; Cupa Romaniei
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gigi Becali a oferit o primă reacție după UTA - FCSB 3-0.

TAGS:
utaFCSBCupa RomanieiGigi Becali
Din articol

FCSB a pierdut categoric partida cu UTA din runda a doua a Cupei României, scor 0-3. Arădenii au marcat cele trei goluri în a doua repriză, imediat după eliminarea lui Necșulescu.

Ce l-a enervat pe Gigi Becali după umilința suferită de FCSB în Cupa României

Gigi Becali a reacționat după înfrângerea echipei patronate de el, care a jucat cu o formație experimentală.

Patronul lui FCSB a criticat faptul că echipa lui joacă toate meciurile din Cupa României în deplasare.

„Păi ce mă interesa? Dacă ei își bat joc de competiție, hai să ne distrăm cu toții. FRF, cine? Ce e aia să joci trei meciuri în deplasare. Eu am vrut să bag doar copii, dar n-au vrut ei.

Eu sunt campion, dar joc trei meciuri în deplasare? Eu nu înțeleg nebunia asta. I-am zis lui Meme să ia doar copii de 15 ani, dar a zis că ne pune la desconsiderare.

Nu îi duce mintea, bibilica. Cum să-l pui pe unul să joace trei meciuri în deplasare? Ce egalitate sportivă, ce merit sportiv când joc trei meciuri în deplasare?”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Ultimul meci din Grupa B din Cupa României pe care îl va juca FCSB va fi în deplasare la Universitatea Craiova, care va avea loc la începutul lunii februarie.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum ar fi ajutat o avocată din Cluj membrii unei rețele de trafic de droguri. O parte din marfă a ajuns și în închisori
Cum ar fi ajutat o avocată din Cluj membrii unei rețele de trafic de droguri. O parte din marfă a ajuns și &icirc;n &icirc;nchisori
ARTICOLE PE SUBIECT
UTA - FCSB 3-0! Roș-albaștrii, umilință &icirc;n Cupa Rom&acirc;niei | Dinamo, remiză la Ovidiu cu Farul! Celelalte rezultate
UTA - FCSB 3-0! Roș-albaștrii, umilință în Cupa României | Dinamo, remiză la Ovidiu cu Farul! Celelalte rezultate
Kopic, anunț important pentru derby-ul cu FCSB! Ce a spus antrenorul despre interesul naționalei
Kopic, anunț important pentru derby-ul cu FCSB! Ce a spus antrenorul despre interesul naționalei
Ilie Dumitrescu a rezolvat enigma de la FCSB: &rdquo;Aud că nu se antrenează!&rdquo;
Ilie Dumitrescu a rezolvat enigma de la FCSB: ”Aud că nu se antrenează!”
ULTIMELE STIRI
ACUM Liverpool - Sunderland 0-0 | &rdquo;Cormoranii&rdquo; caută să iasă din pasa proastă. Leeds o conduce pe Chelsea
ACUM Liverpool - Sunderland 0-0 | ”Cormoranii” caută să iasă din pasa proastă. Leeds o conduce pe Chelsea
Arsenal - Brentford 2-0 a fost pe VOYO! Spectacol total &icirc;n Brighton - Aston Villa. Vezi AICI toate rezultatele
Arsenal - Brentford 2-0 a fost pe VOYO! Spectacol total în Brighton - Aston Villa. Vezi AICI toate rezultatele
Inter Milano - Venezia 4-1, ACUM, pe VOYO! Echipa lui Chivu dă recital pe &rdquo;Meazza&rdquo;
Inter Milano - Venezia 4-1, ACUM, pe VOYO! Echipa lui Chivu dă recital pe ”Meazza”
Adrian Mazilu, declarație surprinzătoare după ce a jucat &icirc;mpotriva fostei echipe: &bdquo;M-ar fi motivat&rdquo;
Adrian Mazilu, declarație surprinzătoare după ce a jucat împotriva fostei echipe: „M-ar fi motivat”
Accidentare horror &icirc;n UTA Arad &ndash; FCSB! I-a cedat genunchiul
Accidentare horror în UTA Arad – FCSB! I-a cedat genunchiul
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Incredibil! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă &icirc;ntre Sepsi și Roland Niczuly depășește orice imaginație

Incredibil! Ce se întâmplă între Sepsi și Roland Niczuly depășește orice imaginație

FCSB a dat lovitura: &rdquo;Cel mai bun produs de export al fotbalului rom&acirc;nesc&rdquo;

FCSB a dat lovitura: ”Cel mai bun produs de export al fotbalului românesc”

UTA - FCSB 3-0! Roș-albaștrii, umilință &icirc;n Cupa Rom&acirc;niei | Dinamo, remiză la Ovidiu cu Farul! Celelalte rezultate

UTA - FCSB 3-0! Roș-albaștrii, umilință în Cupa României | Dinamo, remiză la Ovidiu cu Farul! Celelalte rezultate

L-a uimit pe Bogdan Andone după FC Argeș - Rapid 1-2: &bdquo;Un jucător spectaculos și un băiat extraordinar&rdquo;

L-a uimit pe Bogdan Andone după FC Argeș - Rapid 1-2: „Un jucător spectaculos și un băiat extraordinar”

Marius Măldărășanu, la rece, după ce a fost dat afară de Hermannstadt: &rdquo;Sunt bani mulți care trebuie luați&rdquo;

Marius Măldărășanu, la rece, după ce a fost dat afară de Hermannstadt: ”Sunt bani mulți care trebuie luați”

Rom&acirc;nia &ndash; Ungaria 29-34. Ne luăm adio de la sferturile Mondialului

România – Ungaria 29-34. Ne luăm adio de la sferturile Mondialului



Recomandarile redactiei
Accidentare horror &icirc;n UTA Arad &ndash; FCSB! I-a cedat genunchiul
Accidentare horror în UTA Arad – FCSB! I-a cedat genunchiul
Cum a reacționat Chivu după reușita de senzație a lui Marcus Thuram
Cum a reacționat Chivu după reușita de senzație a lui Marcus Thuram
Inter Milano - Venezia 4-1, ACUM, pe VOYO! Echipa lui Chivu dă recital pe &rdquo;Meazza&rdquo;
Inter Milano - Venezia 4-1, ACUM, pe VOYO! Echipa lui Chivu dă recital pe ”Meazza”
Adrian Mazilu, declarație surprinzătoare după ce a jucat &icirc;mpotriva fostei echipe: &bdquo;M-ar fi motivat&rdquo;
Adrian Mazilu, declarație surprinzătoare după ce a jucat împotriva fostei echipe: „M-ar fi motivat”
Demis la 6 zile după eșecul din Bănie! Bo Henriksen a fost dat afară de la Mainz
Demis la 6 zile după eșecul din Bănie! Bo Henriksen a fost dat afară de la Mainz
Alte subiecte de interes
Trei foști dinamoviști o salvează pe Dinamo. Dorinel, Sabău și Rednic. Caramavrov scrie despre meciurile care au decis retrogradatele și &bdquo;salvatele&rdquo;
Trei foști dinamoviști o salvează pe Dinamo. Dorinel, Sabău și Rednic. Caramavrov scrie despre meciurile care au decis retrogradatele și „salvatele”
Mircea Rednic face revoluție la UTA! Un atacant de națională și fost campion, dorit la Arad&nbsp;
Mircea Rednic face revoluție la UTA! Un atacant de națională și fost campion, dorit la Arad 
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Din categoria &bdquo;Atletico Textila.&rdquo; Portarul &bdquo;revelației&rdquo; Lupii Profa și-a luat concediu ca să joace &icirc;n Cupa Rom&acirc;niei
Din categoria „Atletico Textila.” Portarul „revelației” Lupii Profa și-a luat concediu ca să joace în Cupa României
CITESTE SI
Cseke Attila: Rom&acirc;nia deține cel mai puternic sistem laser din lume. &Icirc;ncep lucrările la Centrul pentru Optică din Măgurele

stirileprotv Cseke Attila: România deține cel mai puternic sistem laser din lume. Încep lucrările la Centrul pentru Optică din Măgurele

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

O prezentatoare TV din Marea Britanie a leşinat &icirc;n direct &icirc;naintea unui meci de fotbal. &bdquo;Sunt foarte jenată&rdquo;. VIDEO

stirileprotv O prezentatoare TV din Marea Britanie a leşinat în direct înaintea unui meci de fotbal. „Sunt foarte jenată”. VIDEO

Doi rom&acirc;ni, prinși &icirc;n flagrant &icirc;ncerc&acirc;nd să fure bani de la un bancomat din Alicante prin metoda &bdquo;bucla libaneză&rdquo;

stirileprotv Doi români, prinși în flagrant încercând să fure bani de la un bancomat din Alicante prin metoda „bucla libaneză”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!