Prima reacție a lui Gigi Becali după ce FCSB a fost umilită în Cupă: „Își bat joc”

FCSB a pierdut categoric partida cu UTA din runda a doua a Cupei României, scor 0-3. Arădenii au marcat cele trei goluri în a doua repriză, imediat după eliminarea lui Necșulescu.



Ce l-a enervat pe Gigi Becali după umilința suferită de FCSB în Cupa României



Gigi Becali a reacționat după înfrângerea echipei patronate de el, care a jucat cu o formație experimentală.

Patronul lui FCSB a criticat faptul că echipa lui joacă toate meciurile din Cupa României în deplasare.

„Păi ce mă interesa? Dacă ei își bat joc de competiție, hai să ne distrăm cu toții. FRF, cine? Ce e aia să joci trei meciuri în deplasare. Eu am vrut să bag doar copii, dar n-au vrut ei.

Eu sunt campion, dar joc trei meciuri în deplasare? Eu nu înțeleg nebunia asta. I-am zis lui Meme să ia doar copii de 15 ani, dar a zis că ne pune la desconsiderare.

Nu îi duce mintea, bibilica. Cum să-l pui pe unul să joace trei meciuri în deplasare? Ce egalitate sportivă, ce merit sportiv când joc trei meciuri în deplasare?”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Ultimul meci din Grupa B din Cupa României pe care îl va juca FCSB va fi în deplasare la Universitatea Craiova, care va avea loc la începutul lunii februarie.

