Diferenta colosala dintre Dinamo si UTA! Cat costa loturile celor doua echipe si care este cel mai scump jucator 

Dinamo se seplaseaza la Arad pentru meciul din Cupa Romaniei cu UTA de astazi.

Principala favorita la castigarea partidei, Dinamo, are un lot cu 11 milioane de euro mai scump decat cel al celor de la UTA Arad. UTA joaca in Liga 2, acolo unde ocupa locul 2 in acest moment, cu 16 puncte obtinute in 7 partide disputate.

Diferentele valorice dintre cele doua echipe sunt uriase, Dinamo fiind cotata de transfermarkt la 15.03 milioane de euro, in timp ce UTA atinge o valoare de piata de 3.70 milioane de euro.

Dinamo este favorita si din acest punct de vedere, lotul lor fiind superior celor de la Arad. Cel mai scump jucator al lui Dinamo are o valoare de piata de 1.2 milioane de euro si este transferul facut in aceasta vara pe gratis, de la Astra, mijlocasul Filip Mrzlijak. Dinamo mai are, de asemenea, inca 4 jucatori care sunt cotati la un milion de euro, precum ultimul transfer, Ante Puljic, cel care va debuta in partida de astazi, Diego Fabbrini, care s-a accidentat in meciul cu Astra si Mattia Montini si Dan Nistor.

La UTA Arad, cel mai scump jucator este cotat la 400.000 de euro, Romario Moise, jucatorul de 23 de ani,imprumutat de la Astra Giurgiu. Podiumul jucatorilor scumpi este ocupat de Diego Lorenzi si Valentin Buhacianu, amandoi cotati la 300.000 de euro.