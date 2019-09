CUPA ROMANIEI | UTA - DINAMO, LIVE 16:30! Dinamo, primul nume mare care intra in competitie! Puljic, titular in echipa lui Uhrin

Din articol Incidente inaintea meciului

Urmarim si comentam impreuna UTA - DINAMO, meci din 16-imile Cupei Romaniei pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Echipa de start a lui Dinamo: Straton - Corbu, Popescu, Puljic, Ciobotariu - Filip, Nistor - Rauta, Sorescu, Moldoveanu - Montini

Rezerve: Piscitelli, Klimavicius, Neicutescu, Grigore, Bru, Brito, Moura

Dinamo este primul nume greu care intra in competitie. Dinamovistii vor juca in 16-imile Cupei Romaniei contra celor de la UTA.

Dinamo vine dupa o serie de meciuri reusite in campionat si spera sa continue forma buna si in Cupa. Dinamovistii au pierdut ultimul meci din Liga 1, scor 2-3 cu Astra, insa jocul elevilor lui Uhrin jr. a aratat mult mai bine decat in startul sezonului atunci cand echipa era pe primul loc.

UTA este a doua in Liga 2, cu 16 puncte, la 6 puncte in spatele liderului surpriza, Turris. Aradenii vor sa mearga cat mai departe in Cupa si viseaza si la o revenire in prima liga.

Meciul a inceput inca de dimineata pentru fanii dinamovisti. Suporterii lui Dinamo au iscat un scandal monstru in Timisoara, in timp ce se deplasau spre Arad. Acestia au intrat in conflict cu fanii lui ASU Poli.

In urma incidentelor, 20 de persoane au fost retinute de politie.