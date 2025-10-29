EXCLUSIV Nu e glumă! La 61 de ani, patronul Sănătății Cluj va juca în Cupa României împotriva Universității Craiova. Miriuță a confirmat: ”100%”

Nu e glumă! La 61 de ani, patronul Sănătății Cluj va juca &icirc;n Cupa Rom&acirc;niei &icirc;mpotriva Universității Craiova. Miriuță a confirmat: &rdquo;100%&rdquo; Cupa Romaniei
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Spectacol total în Cupa României! 

TAGS:
aurelian ghisaVasile MiriutaSanatatea ClujUniversitatea Craiova
Din articol

Aurelian Ghișa (61 de ani), patronul și președintele formației Sănătatea Cluj, va intra pe teren în această seară, în meciul cu Universitatea Craiova, disputat pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Născut pe 25 aprilie 1964, Ghișa devine astfel cel mai vârstnic fotbalist din istoria competiției, urmând să evolueze la 61 de ani, 6 luni și 4 zile, performanță demnă de „Cartea Recordurilor”.

„Da, da! 100% joacă!”, spune Miriuță

Antrenorul echipei, Vasile Miriuță, a confirmat pentru PRO TV că patronul va primi minute în finalul partidei cu oltenii.

„(n.r. – aveți o nouă achiziție?) Da, domn’ doctor! E jucător astăzi! (n.r. – îl introduceți?) Da, da! 100%!”, a declarat Miriuță, în dialog cu reporterul PRO TV Cristi Stăncescu.

  • Foto: captură Sport.ro

Medic veterinar de profesie, Aurelian Ghișa se apropie de performanța uruguayanului Robert Carmona (63 de ani), recunoscut oficial de Cartea Recordurilor drept cel mai vârstnic jucător activ din lume.

Meciul Universitatea Craiova – Sănătatea Cluj se joacă astăzi, de la ora 18:30, pe „Ion Oblemenco”, și este transmis în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro, dar și în aplicația Sport.ro, disponibilă pe sistemele de operare Android și IOS.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O mașină de 12 milioane de euro, închiriată în Germania, a dispărut. Ce s-a descoperit la scurt timp
O mașină de 12 milioane de euro, &icirc;nchiriată &icirc;n Germania, a dispărut. Ce s-a descoperit la scurt timp
ARTICOLE PE SUBIECT
Antrenor-surpriză pentru FCSB: &rdquo;Dacă Gigi Becali acceptă asta, o să-mi pun amprenta la echipă&rdquo;
Antrenor-surpriză pentru FCSB: ”Dacă Gigi Becali acceptă asta, o să-mi pun amprenta la echipă”
Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu Stanciu?! Patrick Vieira s-a decis &icirc;naintea meciului din Serie A
Ce se întâmplă cu Stanciu?! Patrick Vieira s-a decis înaintea meciului din Serie A
Dinamo și Rapid, amendate de FRF după derby! Gigi Becali, bun și el de plată
Dinamo și Rapid, amendate de FRF după derby! Gigi Becali, bun și el de plată
ULTIMELE STIRI
Uluitor! S-a furat un ceas Rolex din vestiarul lui FCSB, iar antrenorul a intervenit imediat: &rdquo;A arătat ce fel de om e&rdquo;
Uluitor! S-a furat un ceas Rolex din vestiarul lui FCSB, iar antrenorul a intervenit imediat: ”A arătat ce fel de om e”
Cupa Rom&acirc;niei | Metaloglobus - FC Argeș 2-3 și Metalul Buzău - U Cluj 1-2! Urmează Sănătatea Cluj - Universitatea Craiova
Cupa României | Metaloglobus - FC Argeș 2-3 și Metalul Buzău - U Cluj 1-2! Urmează Sănătatea Cluj - Universitatea Craiova
Cel mai important jucător, OUT! Vestea groaznică primită de Barcelona după El Clasico
Cel mai important jucător, OUT! Vestea groaznică primită de Barcelona după El Clasico
Decizia luată de SCM Timișoara &icirc;n privința lui George Buricea, după ce antrenorul a lovit un jucător
Decizia luată de SCM Timișoara în privința lui George Buricea, după ce antrenorul a lovit un jucător
Jugurtha Hamroun a numit cel mai mare regret din cariera sa: &bdquo;Puteam să ajung mai sus!&rdquo;
Jugurtha Hamroun a numit cel mai mare regret din cariera sa: „Puteam să ajung mai sus!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FCSB a transferat cinci jucători din Portugalia, pentru 300.000 de euro! Campioana merge, după mulți ani, pe m&acirc;na ibericilor

FCSB a transferat cinci jucători din Portugalia, pentru 300.000 de euro! Campioana merge, după mulți ani, pe mâna ibericilor

Patru goluri &icirc;n CSM Slatina - CFR Cluj, scor alb cu ROȘU &icirc;n derby-ul secuiesc FK Csikszereda - Sepsi OSK și NE-BU-NI-E &icirc;n 90+4 la Sporting Liești &ndash; Oțelul Galați

Patru goluri în CSM Slatina - CFR Cluj, scor alb cu ROȘU în derby-ul secuiesc FK Csikszereda - Sepsi OSK și NE-BU-NI-E în '90+4 la Sporting Liești – Oțelul Galați

Cel mai cunoscut oligarh din Ucraina, favorit să preia o companie imensă din Rom&acirc;nia și să devină patronul unui club din Liga 1!

Cel mai cunoscut oligarh din Ucraina, favorit să preia o companie imensă din România și să devină patronul unui club din Liga 1!

Cea mai mare greșeală făcută de Gigi Becali &icirc;n acest sezon: &rdquo;Nu știu de ce s-a făcut acest transfer!&rdquo;

Cea mai mare greșeală făcută de Gigi Becali în acest sezon: ”Nu știu de ce s-a făcut acest transfer!”

Antrenor-surpriză pentru FCSB: &rdquo;Dacă Gigi Becali acceptă asta, o să-mi pun amprenta la echipă&rdquo;

Antrenor-surpriză pentru FCSB: ”Dacă Gigi Becali acceptă asta, o să-mi pun amprenta la echipă”

Alexandru Musi, mai direct ca niciodată: &rdquo;Nu mă mai &icirc;ntorc niciodată la FCSB!&rdquo;

Alexandru Musi, mai direct ca niciodată: ”Nu mă mai întorc niciodată la FCSB!”



Recomandarile redactiei
Uluitor! S-a furat un ceas Rolex din vestiarul lui FCSB, iar antrenorul a intervenit imediat: &rdquo;A arătat ce fel de om e&rdquo;
Uluitor! S-a furat un ceas Rolex din vestiarul lui FCSB, iar antrenorul a intervenit imediat: ”A arătat ce fel de om e”
Cel mai important jucător, OUT! Vestea groaznică primită de Barcelona după El Clasico
Cel mai important jucător, OUT! Vestea groaznică primită de Barcelona după El Clasico
Cupa Rom&acirc;niei | Metaloglobus - FC Argeș 2-3 și Metalul Buzău - U Cluj 1-2! Urmează Sănătatea Cluj - Universitatea Craiova
Cupa României | Metaloglobus - FC Argeș 2-3 și Metalul Buzău - U Cluj 1-2! Urmează Sănătatea Cluj - Universitatea Craiova
Jugurtha Hamroun a numit cel mai mare regret din cariera sa: &bdquo;Puteam să ajung mai sus!&rdquo;
Jugurtha Hamroun a numit cel mai mare regret din cariera sa: „Puteam să ajung mai sus!”
Fotbalul rom&acirc;nesc, sub lupa lui Ilie Stan: surprizele din Superliga, naționala și singurul atacant care ne-a mai rămas: &rdquo;Nouar adevărat&rdquo;
Fotbalul românesc, sub lupa lui Ilie Stan: surprizele din Superliga, naționala și singurul atacant care ne-a mai rămas: ”Nouar adevărat”
Alte subiecte de interes
Surpriză pentru Hagi &icirc;n Cupa Rom&acirc;niei! Patronul de 60 de ani al adversarei vrea să intre pe teren
Surpriză pentru Hagi în Cupa României! Patronul de 60 de ani al adversarei vrea să intre pe teren
Sanatatea face transferuri de LIGA pentru Steaua! :) Anunt de ultima ora: unde se joaca meciul
Sanatatea face transferuri de LIGA pentru Steaua! :) Anunt de ultima ora: unde se joaca meciul
Vasile Miriuță nu glumește! A spus tot ce a simțit despre Ungaria &icirc;nainte de startul Campionatului European din Germania
Vasile Miriuță nu glumește! A spus tot ce a simțit despre Ungaria înainte de startul Campionatului European din Germania
Un fost antrenor din Superligă le taie aripile tricolorilor: Trebuie să fim realiști!
Un fost antrenor din Superligă 'le taie aripile' tricolorilor: "Trebuie să fim realiști!"
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol &icirc;n amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Ce mai face George Florescu. Tocmai și-a &icirc;ncheiat &icirc;nțelegerea cu echipa pe care o antrena
Ce mai face George Florescu. Tocmai și-a încheiat înțelegerea cu echipa pe care o antrena
CITESTE SI
Statele Unite &rdquo;redimensionează trupele americane&rdquo; alocate Rom&acirc;niei. C&acirc;ți militari americani se află pe teritoriul nostru

stirileprotv Statele Unite ”redimensionează trupele americane” alocate României. Câți militari americani se află pe teritoriul nostru

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Noi informații &icirc;n cazul morții Ștefaniei Szabo. Ce decizie a luat familia medicului &icirc;n privința necropsiei

stirileprotv Noi informații în cazul morții Ștefaniei Szabo. Ce decizie a luat familia medicului în privința necropsiei

Facturile uriașe la energie plătite de rom&acirc;ni au ajuns &icirc;n atenția UE. Măsurile propuse de Bruxelles

stirileprotv Facturile uriașe la energie plătite de români au ajuns în atenția UE. Măsurile propuse de Bruxelles

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!