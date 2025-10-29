Aurelian Ghișa (61 de ani), patronul și președintele formației Sănătatea Cluj, va intra pe teren în această seară, în meciul cu Universitatea Craiova, disputat pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Născut pe 25 aprilie 1964, Ghișa devine astfel cel mai vârstnic fotbalist din istoria competiției, urmând să evolueze la 61 de ani, 6 luni și 4 zile, performanță demnă de „Cartea Recordurilor”.

„Da, da! 100% joacă!”, spune Miriuță

Antrenorul echipei, Vasile Miriuță, a confirmat pentru PRO TV că patronul va primi minute în finalul partidei cu oltenii.

„(n.r. – aveți o nouă achiziție?) Da, domn’ doctor! E jucător astăzi! (n.r. – îl introduceți?) Da, da! 100%!”, a declarat Miriuță, în dialog cu reporterul PRO TV Cristi Stăncescu.

