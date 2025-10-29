După începutul modest de sezon, Cupa României ar putea reprezenta un obiectiv important pentru campioana României, având în vedere că un eventual triumf în această competiție asigură și un loc în preliminariile Europa League.



Gloria Bistrița - FCSB, ora 21:00, LIVE TEXT



FCSB are un moral bun după 4-0 în ultima etapă cu UTA Arad și întâlnește divizionara secundă Gloria Bistrița, echipa pregătită de fostul rapidist Nicolae Grigore, trecut și pe la Dinamo în cariera sa de fotbalist.



Din postura de nou-promovată în Liga 2, Gloria Bistrița a avut parte de un start onorabil de sezon. A strâns 10 puncte în 11 meciuri și este pe locul 16, ”țintind”, cel mai probabil, evitarea retrogradării în acest an.



Arena de peste 7.000 de locuri din Bistrița, care poartă numele lui Jean Pădureanu, fostul conducător al echipei, va fi plină la ora meciului. Toate biletele pentru partida cu campioana României s-au epuizat în timp-record!



La conferința de presă, Nicolae Grigore a subliniat importanța meciului cu FCSB și se gândește, în același timp, și la meciul cu Corvinul Hunedoara din weekend.



„Întâlnim campioana României, cu cei mai valoroși jucători, cei mai mulți jucători la echipa națională. O echipă care pare într-o revenire de formă, a închis extrem de repede meciul cu UTA. Ne așteaptă un meci extrem de complicat, dar credem în șansa noastră. Intrăm pe teren să jucăm fotbal, să facem ce știm mai bine, să luptăm pentru fiecare minge și fiecare centimetru din teren.



Nu întâlnim în fiecare zi un adversar de primă ligă, jucători de lot național, de milioane de euro, dar strict organizatoric, pentru noi a fost oarecum o pregătire și pentru ceea ce ne așteaptă sâmbătă. Jucând la două zile distanță, trebuie să avem și asta în vedere. După meciul cu FCSB, la două zile distanță avem meciul cu Corvinul. Ca staff, trebuie să gândim și în această perspectivă”, a spus Nicolae Grigore, la conferința de presă.

