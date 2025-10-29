După meci, antrenorul buzoienilor, Valentin Stan a oferit declarația serii.

Valentin Stan: ”Îți vine să te miroși, să vezi dacă miroși urât!”

Nervos din cale afară pe arbitrajul lui Vlad Băban, Valentin Stan a răbufnit. Tehnicianul consideră că echipa sa ar fi trebuit să beneficieze de un penalty în minutul 32, la un presupus henț al lui Miguel Silva.

Băban a lăsat jocul să continue, iar faza a trecut, având în vedere că nu există arbitraj video-asistat la meciurile din Cupa României.

Valentin Stan crede că centralul are ceva împotriva echipei sale în condițiile în care nu este pentru prima dată când centralul ia o decizie împotriva buzoienilor. În acest context, Valentin Stan a oferit declarația serii.

”Am făcut performanța să iau doar galben. De fiecare dată am fost arbitrat de Vlad Băban doar roșu am luat. Este foarte greu să vorbești cu dumnealui. Încă este certat, nu vorbește cu cei de la Liga a 2-a și a 3-a.

Are o atitudine de, pur și simplu, îți vine să te miroși, să vezi dacă miroși urât. Mi-a dat galben și a plecat, ok, am protestat, are și el dreptate. Dar când vii mereu cu atitudine sfidătoare...

Și nu dai penalty clar, am văzut noi de pe bancă. Nu știu cum tușierul nu a putut să vadă așa ceva. Nu îi afecta nimeni și nimic vizibilitatea”, a spus Valentin Stan.