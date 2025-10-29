Cupa României continua și în acest sezon cu formatul implementat de FRF în urmă cu trei sezoane, cu grupele de șase echipe, în care fiecare dispută câte trei meciuri.



Competiția reinventată de forul lui Răzvan Burleanu reprezintă o adevărată oportunitate pentru echipele cu pretenții din campionatul nostru, având în vedere că un eventual triumf asigură un loc direct în preliminariile Europa League, a doua competiție UEFA.



În sezonul precedent, CFR Cluj a câștigat Cupa României, dar a ”dat-o-n bară” în preliminarii. A părăsit Europa în play-off-ul Conference League, unde a fost umilită de suedezii de la Hacken (2-7, 1-0).



Programul complet al zilei din Cupa României:



Metaloglobus București - FC Argeș, ora 15:00

Metalul Buzău - U Cluj, ora 15:00

Sănătatea Cluj - Universitatea Craiova, ora 18:30



Capul de afiș este ținut de FCSB, care se va deplasa pe terenul divizionarei secunde Gloria Bistrița, de la ora 21:00.



Cupa României, faza grupelor:

