Ionel Dănciulescu a bătut palma și semnează ca antrenor după mai bine de un deceniu

Potrivit TruMedia , Dănciulescu, deja manager general în cadrul clubului, va prelua rolul de antrenor principal, scopul fiind salvarea de la retrogradare.

În ultimele săptămâni, echipa a fost condusă de bosniacul Boris Keca, fost „secund” în mandatul lui Bratu.

Postul de antrenor a rămas liber după ce Florin Bratu a acceptat oferta celor de la Metaloglobus București.

Fostul mare atacant a bătut palma cu CS Dinamo București, echipă din Liga 2 aflată în lupta pentru evitarea retrogradării.

Dănciulescu revine pe bancă după 11 ani

După retragerea din cariera de jucător, Ionel Dănciulescu a mai avut o singură experiență ca antrenor.

În perioada noiembrie - decembrie 2014, el a pregătit-o interimar pe FC Dinamo București, înregistrând două victorii, o remiză și o înfrângere.

După acel episod, fostul atacant a ocupat doar funcții administrative, printre care director sportiv, președinte sau team manager.

În acest moment, formația are 16 puncte și ocupă locul 7 în play-out. Salvarea directă pare dificilă, deoarece distanța până la poziția a 5-a, ocupată de Gloria Bistrița, este de 10 puncte.

„Roș-albii” pot însă spera la locul de baraj, ocupat în prezent de Ceahlăul Piatra Neamț, față de care au un handicap de doar două puncte.