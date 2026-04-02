Ionel Dănciulescu a bătut palma și semnează ca antrenor după mai bine de un deceniu

Fostul mare atacant a bătut palma cu CS Dinamo București, echipă din Liga 2 aflată în lupta pentru evitarea retrogradării.
Postul de antrenor a rămas liber după ce Florin Bratu a acceptat oferta celor de la Metaloglobus București.
În ultimele săptămâni, echipa a fost condusă de bosniacul Boris Keca, fost „secund” în mandatul lui Bratu.
Potrivit TruMedia, Dănciulescu, deja manager general în cadrul clubului, va prelua rolul de antrenor principal, scopul fiind salvarea de la retrogradare.
Dănciulescu revine pe bancă după 11 ani
După retragerea din cariera de jucător, Ionel Dănciulescu a mai avut o singură experiență ca antrenor.
În perioada noiembrie - decembrie 2014, el a pregătit-o interimar pe FC Dinamo București, înregistrând două victorii, o remiză și o înfrângere.
După acel episod, fostul atacant a ocupat doar funcții administrative, printre care director sportiv, președinte sau team manager.
În acest moment, formația are 16 puncte și ocupă locul 7 în play-out. Salvarea directă pare dificilă, deoarece distanța până la poziția a 5-a, ocupată de Gloria Bistrița, este de 10 puncte.
„Roș-albii” pot însă spera la locul de baraj, ocupat în prezent de Ceahlăul Piatra Neamț, față de care au un handicap de doar două puncte.