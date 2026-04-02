Ionel Dănciulescu a bătut palma și semnează ca antrenor după mai bine de un deceniu

Ionel Dănciulescu (49 de ani) revine pe banca tehnică.

Fostul mare atacant a bătut palma cu CS Dinamo București, echipă din Liga 2 aflată în lupta pentru evitarea retrogradării.

Postul de antrenor a rămas liber după ce Florin Bratu a acceptat oferta celor de la Metaloglobus București.

În ultimele săptămâni, echipa a fost condusă de bosniacul Boris Keca, fost „secund” în mandatul lui Bratu.

Potrivit TruMedia, Dănciulescu, deja manager general în cadrul clubului, va prelua rolul de antrenor principal, scopul fiind salvarea de la retrogradare.

Dănciulescu revine pe bancă după 11 ani

După retragerea din cariera de jucător, Ionel Dănciulescu a mai avut o singură experiență ca antrenor.

În perioada noiembrie - decembrie 2014, el a pregătit-o interimar pe FC Dinamo București, înregistrând două victorii, o remiză și o înfrângere.

După acel episod, fostul atacant a ocupat doar funcții administrative, printre care director sportiv, președinte sau team manager.

În acest moment, formația are 16 puncte și ocupă locul 7 în play-out. Salvarea directă pare dificilă, deoarece distanța până la poziția a 5-a, ocupată de Gloria Bistrița, este de 10 puncte.

„Roș-albii” pot însă spera la locul de baraj, ocupat în prezent de Ceahlăul Piatra Neamț, față de care au un handicap de doar două puncte.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
Marian Iancu, atac cu talpa la FCSB: „Vai de voi, mămăligilor!”
Marian Iancu, atac cu talpa la FCSB: „Vai de voi, mămăligilor!”
S-a văzut încă de la Cluj, la Transylvania Open: Sorana Cîrstea, „laser” în circuitul WTA, în 2026
S-a văzut încă de la Cluj, la Transylvania Open: Sorana Cîrstea, „laser” în circuitul WTA, în 2026
Se scrie istorie la Mondial! Profită de eșecul României și devine cel mai vârstnic selecționer din istorie
Se scrie istorie la Mondial! Profită de eșecul României și devine cel mai vârstnic selecționer din istorie
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Notele primite de Cristi Chivu din Italia după ce Inter Milano a umilit-o pe AS Roma
Notele primite de Cristi Chivu din Italia după ce Inter Milano a umilit-o pe AS Roma
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Inter - AS Roma 5-2! Trupa lui Cristi Chivu câștigă en fanfare prima „finală” în cursa pentru Scudetto
Inter - AS Roma 5-2! Trupa lui Cristi Chivu câștigă en fanfare prima „finală” în cursa pentru Scudetto
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă

Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă

Iranienii au făcut marele anunț după o lună de război: „Astea sunt cele trei variante!“

Iranienii au făcut marele anunț după o lună de război: „Astea sunt cele trei variante!“

Charalambous și Pintilii, semnați "la pachet"? Unde a fost surprins cipriotul

Charalambous și Pintilii, semnați "la pachet"? Unde a fost surprins cipriotul

Răzvan Lucescu a lăsat tot în Grecia și s-a întors de urgență la București, după ce ”Il Luce” a fost plasat în comă indusă

Răzvan Lucescu a lăsat tot în Grecia și s-a întors de urgență la București, după ce ”Il Luce” a fost plasat în comă indusă

După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu

După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu

Familia lui Mircea Lucescu și Marius Șumudică au venit la Spitalul Universitar: care este starea fostului selecționer

Familia lui Mircea Lucescu și Marius Șumudică au venit la Spitalul Universitar: care este starea fostului selecționer



După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Apocalipsa Acum: scene neverosimile în Giulești după înfrângerea cu U Cluj
Apocalipsa Acum: scene neverosimile în Giulești după înfrângerea cu U Cluj
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Gâlcă, distrus, pune „cruce“ titlului: „Normal, nu!“
Gâlcă, distrus, pune „cruce“ titlului: „Normal, nu!“
Motivul pentru care Ionel Dănciulescu a ajuns să fie exmatriculat în clasa a 12-a
Motivul pentru care Ionel Dănciulescu a ajuns să fie exmatriculat în clasa a 12-a
Florin Bratu și-a găsit echipă! Unde va antrena
Florin Bratu și-a găsit echipă! Unde va antrena
Balthazar Pierret a semnat! Pe unde mai joacă azi francezul care a impresionat la Dinamo
Balthazar Pierret a semnat! Pe unde mai joacă azi francezul care a impresionat la Dinamo
Fostul căpitan de la Dinamo nu mai vrea să audă de fotbal după retragere: „Îți spun sincer”
Fostul căpitan de la Dinamo nu mai vrea să audă de fotbal după retragere: „Îți spun sincer”
Azi sunt meciurile din turul 2 din Cupa României! Debutează Florin Bratu și intră ”greii” cu nume: Dinamo, Poli Timișoara, Gloria Bistrița sau FC Bihor
Azi sunt meciurile din turul 2 din Cupa României! Debutează Florin Bratu și intră ”greii” cu nume: Dinamo, Poli Timișoara, Gloria Bistrița sau FC Bihor
Rezultatele din turul 2 din Cupa României: CS Dinamo și Florin Bratu sunt OUT, Fetița și Balaur au câștigat cu 15-0 + foarfecă de senzație la Poli Timișoara!
Rezultatele din turul 2 din Cupa României: CS Dinamo și Florin Bratu sunt OUT, Fetița și Balaur au câștigat cu 15-0 + foarfecă de senzație la Poli Timișoara!
Cum arăta Pământul în urmă cu cinci decenii și cum arată acum. Imagini spectaculoase din misiunea Artemis II

stirileprotv Cum arăta Pământul în urmă cu cinci decenii și cum arată acum. Imagini spectaculoase din misiunea Artemis II

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

protv Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

stirileprotv Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

stirileprotv Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
