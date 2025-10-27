Giuleștenii au trecut fără emoții de Unirea Slobozia, scor 4-1, și au bifat a 13-a partidă consecutivă fără înfrângere.

Echipa lui Costel Gâlcă a rezolvat meciul din prima repriză, după reușitele lui Petrila, Rareș Pop și Manea, iar Dobre a stabilit scorul final în partea secundă.

Depășită doar la golaveraj de liderul FC Botoșani, Rapid rămâne cu șanse reale la titlu și visează la primul trofeu după aproape 20 de ani.

Costel Gâlcă: „Sunt puțin nemulțumit”

La finalul partidei, antrenorul giuleștenilor a fost vizibil mulțumit de jocul echipei și de evoluția tinerilor din lot. Totuși, tehnicianul recunoscut că nu este pe deplin mulțumit, întrucât echipa sa a primit gol și voia să fie un meci „fără greșeală”.

„Victorie importantă, am menținut același ritm, aceeași încredere în echipă. E îmbucurător pentru noi că marcăm și din linia de fund cu Manea, și Petrila, pentru noi, e important să înscrie, să participe la acțiunile noastre de atac și astăzi a fost unul dintre cei mai importanți, la fel ca și Dobre. Au avut multe reușite și din această cauză am avut un joc consistent la mijlocul terenului, unde echipa s-a mișcat destul de bine și am putut să le dăm avantaj extremelor noastre să facem 1 contra 1.

Avem un joc pe care îmi doresc întotdeauna să îl practicăm. Poate nu o să avem atâtea reușite, dar constanța pe care am avut-o, cum am spus, și ofensiv, și defensiv, mi-a plăcut foarte mult cum am gestionat multe momente de joc.

(N.r. - despre Rareș Pop și Onea) Am văzut că șchiopăta, dar el a zis că e bine și, normal, că trebuie să introducem pe postul lui un under, dacă continuă Rareș. Onea mi-a spus că nu are nimic, dar nu e nicio problemă dacă va ieși. Da, da, textual astea au fost cuvintele lui.

Cu siguranță că vom schimba mulți jucători, avem nevoie de ritm, avem nevoie să câștigăm în Cupă, e important pentru noi și, cu siguranță, că vom arăta altfel, dar cu aceeași dorință de a câștiga.

Trebuie să recunosc că am fost nemulțumit că am primit gol. Mi-am dorit să mai marcăm, pentru că am avut câteva acțiuni foarte bune, dar nu am reușit să le finalizăm. Cred că eram mult mai bucuros dacă nu primeam gol.

Și astăzi, înainte de meci, am spus același lucru, trebuie să demonstrăm că suntem o echipă matură, cu personalitate, și numai prin aceste jocuri cu nivel bun trebuie să fim acolo, pentru că ați văzut, fiecare meci este important, fiecare meci este dificil, chiar dacă adversarii sunt în prima parte a clasamentului sau în a doua parte.

(N.r. - Rareș Pop) El a avut o șansă, a profitat de ea și, bineînțeles, că orice „under” are această posibilitate și până acum au jucat toți jucătorii”, a spus Costel Gâlcă după meci.

Pentru Rapid urmează duelul cu CSC Dumbrăvița din Cupa României (joi, ora 21:00). Ulterior, dueluri în Superliga cu Universitatea Craiova (2 noiembrie, deplasare) și FC Argeș (10 noiembrie, acasă) înaintea pauzei pentru partidele echipelor naționale.

