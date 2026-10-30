Trupa lui Gigi Becali a pierdut cu 0-1 pe terenul Gloriei Bistrița, formație din Liga 2, într-un meci din Grupa C a competiției. Unicul gol al partidei a fost marcat de Antonio Bradu, în minutul 23, după o neînțelegere între fundașul Dylan Batubinsika și portarul Matei Popa. FCSB a avut mai multe ocazii de gol, dar nu a reușit să înscrie. Oaspeții au solicitat și două lovituri de la 11 metri, la duelurile în care au fost implicați Eddy Gnahore și David Miculescu.

Clienții lui Gigi Becali după înfrângerea cu Gloria Bistrița: „Dormea, era în vis!”

La finalul partidei, Gigi Becali i-a criticat pe cei doi jucători implicați în faza golului. Patronul campioanei consideră că portarul Matei Popa putea evita reușita gazdelor și a făcut o comparație cu fostul goalkeeper al echipei, Andrei Vlad.

„Golul îl reproșez amândurora, pentru că și Batubinsika nu avea de ce să dea acolo, iar Popa dormea, era în vis. El trebuia să dea cu piciorul în minge, i-a fost frică. Băi, Popa, ai 20 de ani, cum să îți fie frică, mă! E slabă pasa, dar putea să dea cu piciorul în ea. I-a zis «dă tu gol, că eu nu vreau să dau în minge». Nu înțeleg ce a vrut să facă Popa, a vrut să facă precum Vlad”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.