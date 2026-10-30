El e fotbalistul dorit cu insistență de Laurențiu Reghecampf la FCSB!

Gloria Bistrița – FCSB 1-0 | ȘOC în Cupa României! Prima înfrângere a lui Laurențiu Reghecampf de la revenire

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Deși venea după o serie de trei victorii în SuperLiga, FCSB a cedat în etapa a 2-a din Cupa României. Formația roș-albastră a cedat la limită în deplasarea de la Gloria Bistrița, scor 0-1.

David Miculescu nu s-a ferit de cuvinte, după ce FCSB a pierdut primul meci în „era Reghecampf”

În urma rezultatului înregistrat, echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf a picat pe locul secund în grupa C, cu 3 puncte, iar speranțele calificării se pun în ultimul duel, cel cu Csikszereda.

David Miculescu venea pe cai mari la Bistrița, după ce în prima etapă marcase două goluri contra FC Argeș. Atacantul nu a mai fost atât de inspirat și, în ciuda faptului că a fost integralist, nu a reușit să penetreze poarta apărată de Greab.

La scurt timp după fluierul final, internaționalul a expus că rezultatul este unul rușinos. Acesta a explicat că adversarul s-a apărat constant, astfel că defensiva adversă a fost greu de desfăcut, drept dovadă echipa sa nu a reușit să marcheze.

David Miculescu speră ca echipa sa să treacă repede peste această înfrângere, iar duelul cu U Cluj, din etapa a 14-a din SuperLiga, să mai aducă 3 puncte în dreptul FCSB.

„N-am reușit să câștigăm, este un rezultat rușinos pentru noi. Dar știți cum este în fotbal, tot timpul fotbalul îți oferă o revanșă. Următoarea săptămână încercăm să luăm cele trei puncte și să uităm meciul de astăzi.

S-au pus să se apere și, din păcate, nu am reușit să înscriem. Și pentru noi tot un meci de fotbal este, suntem fotbaliști profesioniști, nu contează cu cine jucăm.

Am luat acel gol pe greșeala noastră, după am avut multe ocazii să înscriem, dar nu am reușit. Încercăm să ne focusăm pe următorul meci și mergem la Cluj (n.r. meciul cu ”U” Cluj) să câștigăm”, a spus David Miculescu, potrivit Digi Sport.