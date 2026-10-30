„Blestemul“ FCSB-ului: nici Laurențiu Reghecampf n-a reușit să pună capăt coșmarului

În etapa a doua din grupele Cupei României, formația bucureșteană a „reușit“ să cedeze în fața Gloriei Bistrița, scor 0-1 , la doar cinci zile după ce surclasase Rapidul în campionat cu 4-1! Chiar dacă în meciul cu Gloria, „Reghe“ a folosit o formulă cu foarte mulți jucători de rezervă, faptul că FCSB a putut fi învinsă de ocupanta locului 11 în „B“ a fost o mare surpriză. Una neplăcută pentru fanii roș-albaștrilor.

S-a încheiat și „luna de miere“ a lui Reghecampf, în acest al treilea mandat, la FCSB. Pentru că, după trei victorii succesive în campionat, echipa a simțit și gustul înfrângerii, iar asta într-o partidă în care chiar n-avea voie să piardă!

Pregătiri pentru finala Zverev - Alcaraz, la Viena: ce au făcut organizatorii turneului din Austria

Pregătiri pentru finala Zverev - Alcaraz, la Viena: ce au făcut organizatorii turneului din Austria

Pariul lui Ciprian Marica de la FCSB: ”E cel mai bun, trebuie să joace titular!”

Nebunie curată în Anglia! Internaționalul care a fost filmat în timp ce își înșela soția s-a căsătorit cu iubita unui prieten

Gigi Becali dă afară un jucător de la FCSB după eșecul din Cupa României: ”De la el ne luăm adio!”

Rezultatul FCSB-ului de joi a complicat calculele calificăriii în sferturile cupei. Cu o rundă înainte de terminarea fazei grupelor, echipa rămâne pe 2, loc calificant în prima fază eliminatorie, la un punct de liderul FC Bihor în grupa C. Dar FCSB (3 puncte după două meciuri) e acum la egalitate de puncte cu urmăritoarele Csikszereda, Gloria Bistrița și FC Argeș. Corona Brașov, ultima clasată din această serie, are 1 punct.

În ultimul meci din grupa C, pe 2 decembrie, FCSB va juca, acasă, cu Csikszereda. Așadar, emoțiile calificării în sferturi se mențin până atunci.

În acest context, FCSB a dat cu piciorul la o mare șansă, în partida de ieri cu Gloria Bistrița. Pentru că, dacă ar fi învins o divizionară secundă, așa cum era de așteptat, ar fi rezolvat deja prezența în sferturile competiției KO. Faptul că echipa lui Reghecampf a ratat victoria a prelungit o „tradiție“ nefastă pentru bucureșteni, în cupă.

Concret, începând cu sezonul 2022-2023, de când avem noul format, cu mai multe grupe înainte de sferturi, FCSB a avut o singură participare în care a adunat maximum de puncte, după primele două runde. S-a întâmplat la ediția din 2024-2025, când FCSB a înregistrat următoarele rezultate:

*03 octombrie 2024: Dinamo – FCSB 0-4

*05 decembrie 2024: Agricola Borcea – FCSB 1-2

Șocant e că, inclusiv în această ediție de referință, în care a avut maximum de puncte după două partide, FCSB a „reușit“ să rateze calificare în sferturi! Pentru că a cedat în meciul trei, 0-2 cu Universitatea Craiova acasă, și a terminat pe locul 3 în seria din care a făcut parte, după Metalul Buzău și Universitatea Craiova.

FCSB, o singură cupă câștigată la ultimele 11 ediții

Bilanțul extrem de slab al roș-albaștrilor în competiția KO reiese și din numărul trofeelor cucerite, în a doua întrecere fotbalistică din România, în ultimii ani. Din 2015 încoace, deci la ultimele 11 ediții, FCSB a câștigat cupa o singură dată, la capătul sezonului 2019-2020. Prin comparație, în același interval, Craiova a luat trei cupe, iar Sepsi și CFR Cluj au triumfat în câte două rânduri.