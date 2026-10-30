Deși venea după o serie de trei victorii în SuperLiga, FCSB a cedat în etapa a 2-a din Cupa României. Formația roș-albastră a cedat la limită în deplasarea de la Gloria Bistrița, scor 0-1.

Sebastian Moga, în extaz după victoria în fața FCSB

În urma rezultatului înregistrat, echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf a picat pe locul secund în grupa C, cu 3 puncte, iar speranțele calificării se pun în ultimul duel, cel cu Csikszereda.

Cu punctele obținute în fața FCSB, Gloria Bistrița a urcat pe locul 4 în grupa din Cupa României și are astfel șanse în continuare de calificare în fazele superioare, în ultimul meci dând peste Corona Brașov.

Victoria obținută este cu atât mai importantă, în condițiile în care Gloria Bistrița și-a demis antrenorul, Nicolae Grigore, cu o săptămână înainte de duel. După succes, noul tehnician, Sebastian Moga, s-a arătat încântat, amintind că singura șansă a echipei era victoria.

"Le-am adus o bucurie mare cum de mult nu au mai trăit (n.r. suporterilor). Atunci când munceşti vine şi răsplata, au muncit băieţii, au depus un efort fantastic. Nu putem să ne bucurăm foarte mult, avem un meci foarte important la Reşiţa.

Avem condiţii bune de refacere. Ne-am jucat şansa noastră, şansa noastră era să câştigăm. Uite că i-am bătut pe FCSB, n-au jucat cu prima echipă, dar sunt jucători din lotul FCSB-ului, jucători valoroşi", a declarat Sebastian Moga, la flash-interviu.