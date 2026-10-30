Alexander Zverev și Carlos Alcaraz au jucat unul dintre cele mai tensionate meciuri de tenis ale începutului de sezon, în semifinala Openului Australiei în care spaniolul s-a impus în cinci seturi, în ciuda unor probleme fizice acuzate încă din prima parte a confruntării.

Vienezii au ce să vadă: Alcaraz și Zverev, programați în meciuri consecutive, în sferturile de finală

Cu siguranța că va trece pe întâia treaptă a clasamentului ATP, dar și că va încheia anul calendaristic în calitate de număr unu mondial, Zverev așteaptă replica unui Alcaraz în revenire de formă în ultimul act al competiției ATP 500 din capitala Austriei.

Zverev și Alcaraz s-au apropiat la câte două victorii de o posibilă revedere. În sferturile de finală, organizatorii l-au programat pe Alcaraz să joace vineri, 30 octombrie, după ora 18:00, pe când Zverev este așteptat să intre pe teren după ora 18:30.

Carlos Alcaraz îl va întâlni pe americanul Tommy Paul (14 ATP), iar Alexander Zverev va primi replica britanicului Arthur Fery (35 ATP).

În partea superioară a tabloului, locul în finală va fi disputat între Zverev/ Fery și Berrettini/ De Minaur, pe când în jumătatea inferioară, între Alcaraz / Paul și Mannarino / Medvedev.

