GALERIE FOTO Pregătiri pentru finala Zverev - Alcaraz, la Viena: ce au făcut organizatorii turneului din Austria

Pregătiri pentru finala Zverev - Alcaraz, la Viena: ce au făcut organizatorii turneului din Austria Tenis
Alexandru Hațieganu
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Alexander Zverev - Carlos Alcaraz este meciul pe care toată lumea vrea să îl vadă la Viena.

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Alexander ZverevCarlos AlcarazATP VienaTenis ATP
Din articol

Alexander Zverev și Carlos Alcaraz au jucat unul dintre cele mai tensionate meciuri de tenis ale începutului de sezon, în semifinala Openului Australiei în care spaniolul s-a impus în cinci seturi, în ciuda unor probleme fizice acuzate încă din prima parte a confruntării.

Vienezii au ce să vadă: Alcaraz și Zverev, programați în meciuri consecutive, în sferturile de finală

Cu siguranța că va trece pe întâia treaptă a clasamentului ATP, dar și că va încheia anul calendaristic în calitate de număr unu mondial, Zverev așteaptă replica unui Alcaraz în revenire de formă în ultimul act al competiției ATP 500 din capitala Austriei.

Zverev și Alcaraz s-au apropiat la câte două victorii de o posibilă revedere. În sferturile de finală, organizatorii l-au programat pe Alcaraz să joace vineri, 30 octombrie, după ora 18:00, pe când Zverev este așteptat să intre pe teren după ora 18:30.

Carlos Alcaraz îl va întâlni pe americanul Tommy Paul (14 ATP), iar Alexander Zverev va primi replica britanicului Arthur Fery (35 ATP).

În partea superioară a tabloului, locul în finală va fi disputat între Zverev/ Fery și Berrettini/ De Minaur, pe când în jumătatea inferioară, între Alcaraz / Paul și Mannarino / Medvedev.

Carlos Alcaraz

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Emoții reduse pentru Alcaraz, în această săptămână. Zverev a tremurat

Carlos Alcaraz (23 de ani, 3 ATP) nu a pierdut set în primele două partide jucate la Viena, în fața unor tenismeni incomozi, cu talie și forță pe măsură.

Karen Khachanov a fost învins de Alcaraz, 6-4, 7-6 (5), pe când Nikoloz Basilashvili - venit după o finală jucată la Almaty - a fost depășit scor 6-1, 7-6, după un tiebreak nebunesc în manșa doi, câștigat cu 13-11 de iberic.

De partea opusă, Alexander Zverev (29 de ani, 2 ATP) a sărbătorit trecerea matematică pe locul întâi al clasamentului mondial, după un succes cu 6-4, 7-5, în detrimentul olandezului Tallon Griekspoor.

În prima partidă jucată la Viena, Zverev a tremurat serios în fața spaniolului Martin Landaluce, pe care l-a învins în trei seturi, 7-5, 3-6, 7-6, cu un tiebreak-maraton câștigat cu scorul repetat în optimi de Alcaraz, 13-11.

Alexander Zverev

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