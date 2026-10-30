Ce a spus antrenorul lui Frosinone după ce Daniel Bîrligea a făcut spectacol cu Lecce: ”Nu se aștepta nimeni!”

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Fotbalistul împrumutat de la FCSB a început meciul pe banca de rezerve și a fost trimis pe teren abia în minutul 70, însă a reușit să își treacă în cont două goluri, în minutul 72 și în minutul 90.

Pentru Frosinone au mai înscris Matteo Cichella (minutul 25), Giacomo Calo (minutul 45+1 P) și Antonio Raimondo (minutul 59), în timp ce, pentru Lecce, a punctat doar Joel Monteiro, în minutul 82.

”A fost un început influențat și de adversar, de modul în care te așteaptă, vine peste tine și se organizează. Meciurile nu sunt niciodată la fel, fiecare are propria strategie. Sunt foarte mulțumit de prestația echipei și de această victorie extrem de importantă împotriva unei echipe incomode, care te obligă să alergi mult. Este o victorie extraordinară, de mare valoare, care ne permite să facem un pas important spre îndeplinirea obiectivului.

În anumite meciuri trebuia să facem anumite lucruri. Astăzi, Lecce a venit să joace diferit față de cum o face de obicei și, prin urmare, trebuia să ne adaptăm rapid. Insistența mea avea legătură cu ceea ce trebuia să facem pe teren. Echipa a făcut un meci important și semnificativ, iar băieții merită toate aprecierile, mai ales după prestația de duminică, de la Bergamo.

Se joacă fotbal și se fac lucrurile respective, nu inventăm nimic, indiferent de jucătorul care interpretează rolul. Există o muncă zilnică în spatele acestor lucruri. Uneori reușește, alteori mai puțin. Progresul lui Raimondo este evident pentru toată lumea.

Sunt cifre importante, dar cu 17 puncte nu ajungi nicăieri. Trebuie să muncim mult și să facem diferența pentru a ne atinge obiectivul. Astăzi simt nevoia să le acord meritele jucătorilor pentru pasele decisive și pentru alegerile pe care le-au făcut în zona de creație. La Napoli m-am enervat pentru că deciziile nu au fost cele potrivite, însă în ultimele meciuri am crescut și acest lucru este important.

Pe mine nu mă afectează în ceea ce privește situația în care ne aflăm. Vin de departe, dintr-un parcurs lung, și știu cum funcționează fotbalul și care sunt componentele sale. Privim înainte, meci cu meci. Cu siguranță, ceea ce face echipa este remarcabil, dar trebuie să continuăm.

Cred că nimeni din Italia nu se aștepta la asta, nici măcar după meciul cu Juventus. Eu am însă încredere în jucători și în echipă. Este un parcurs important, dar trebuie să continuăm, pentru că știm ce ne așteaptă și ce vrem să realizăm.

(n.r. Al cincilea gol reprezintă marca acestei echipe?) Nu este vorba despre o marcă, ci despre un mod în care vrem să abordăm meciurile. Noi nu așteptăm adversarul, ci vrem să fim cei care dictează desfășurarea partidelor”, a spus Massimiliano Alvini la conferința de presă.

Ce a spus Daniel Bîrligea după dubla reușită în meciul cu Lecce

"Sunt cu siguranță mulțumit de ceea ce facem, începând cu munca antrenorului și a staffului său. Se vede în meciuri ce ne dorim, ce ne place și ce vrem să continuăm să facem.

Cred că trebuie să plătesc cina, poate chiar de două ori. Grupul este incredibil. În fiecare zi muncim foarte mult. Aud peste tot oameni care se plâng, dar tocmai asta ne ajută să câștigăm meciurile.

Plângem la antrenamente și zâmbim la meciuri. Antrenorul (n.r Massimiliano Alvini) ne omoară în fiecare zi, atât prin vorbe, cât și prin fapte. Nu ne jignește, dar este mereu cu ochii pe noi și ne face să dăm totul în fiecare zi.

Cu toții trebuie să-i fim recunoscători pentru ceea ce ne oferă, iar această mentalitate de luptători ne schimbă foarte mult", a declarat Daniel Bîrligea, potrivit Tuttomercato.