Atalanta a deschis scorul în minutul 41, prin Charles de Ketelaere, iar Fiorentina a întors rezultatul după pauză. Alieu Njie a egalat în minutul 53, iar Joao Mario a făcut 2-1 în minutul 61. Nicola Zalewski a stabilit scorul final în minutul 74.

Drăgușin, criticat pentru fazele celor două goluri

Publicația Tuttomercatoweb i-a acordat nota 5 internaționalului român și l-a considerat vinovat pentru modul în care s-a apărat la ambele reușite ale formației din Bergamo.

„Drăgușin 5 - Molto in ritardo”, au început italienii. Expresia folosită de jurnaliști se traduce prin „mult prea întârziat” și face referire la reacțiile fundașului român în cele două faze decisive.

„Mult prea întârziat în fața lui De Ketelaere la golul care a adus avantajul Atalantei, și mai mult în întârziere la faza în care Zalewski a avut tot timpul să controleze mingea, să și-o așeze și să șuteze, în timp ce el se afla tot la trei metri distanță”, au continuat italienii.

În urma acestui rezultat, Fiorentina ocupă locul 18 în clasament, cu 5 puncte. Atalanta se află pe poziția a 12-a, cu 11 puncte.