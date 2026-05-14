Ce a spus Basarab Panduru despre ratarea de la 11 metri a lui Iulian Cristea din Cupa României

Ce a spus Basarab Panduru despre ratarea de la 11 metri a lui Iulian Cristea din Cupa României Cupa Romaniei
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Basarab Panduru a vorbit despre ratarea care i-a adus Cupa României Universității Craiova.

TAGS:
Basarab PanduruUniversitatea CraiovaU ClujCupa Romaniei
Din articol

Universitatea Craiova s-a impus în finala Cupei României în fața lui ”U” Cluj, după 6-5 la loviturile de departajare.

Portarul Laurențiu Popescu i-a apărat lovitura de la 11 metri lui Iulian Cristea și a trimis cupa în Bănie.

Ce a subliniat Basarab Panduru după ce Universitatea Craiova a câștigat Cupa României

  • Universitatea cluj universitatea craiova finala cupei romaniei betano 13052025
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Basarab Panduru a vorbit despre desfășurarea partidei până să se ajungă la loviturile de departajare.

Fostul component al „Generației de Aur” a explicat că era normal ca la un moment dat să rateze un jucător în seria de lovituri de la 11 metri. 

„În prima repriză Craiova a fost mai bună, apoi s-a echilibrat totul, parcă mergea pe 11 metri. A ratat un fundaș pentru că nu era în primii 5, trebuia să bată cineva.

După prima repriză, a fost echilibrat. Nu îi vedeam să marcheze, pentru că nu prea ajungeau la poartă. În afară de prima repriză, meciul a fost echilibrat. Ei nu au ratat penalty-uri, au avut 4 cu Dinamo, 6 acum. Deci 10 goluri din 10.

Un penalty poți să-l și ratezi. Eu am altă părere. Poți să ratezi, oricine poate să rateze. Baggio a dat 50 de goluri din penalty și a ratat unul. Poți fi cel mai serios din lume, dar îți apără portarul.

De ratat putea rata oricine, dar nu era indicat Iulian Cristea. Cum nici Trică nu era, dar uite că a bătut bine”, a declarat Panduru la Prima Sport.

Caseta meciului

  • „U” Cluj: Gertmonas - Mikanovic, I. Cristea, Coubiş, Chipciu - Bic, Drammeh (D. Codrea 84') - Macalou (Capradossi 60'; Stanojev 81'), Nistor (O. Mendy 83'), El Sawy (A. Trică 60') - Lukic. Antrenor: Cristiano Bergodi
  • Universitatea Craiova: L. Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Carlos Mora, T. Băluţă (Samuel Teles 68'), Cicâldău (Mekvabishvili 57'), Bancu (Fl. Ştefan 112') - Băsceanu (David Matei 68'), Baiaram (Al. Creţu 83') - Etim (Al Hamlawi 57'). Antrenor: Filipe Coelho
  • Cartonaşe galbene: Mikanovic 43', Chipciu 102', Bic 105' / Cicâldău 18', Samuel Teles 105'
  • Arbitri: Marian Barbu - Marius Marica, Marius Badea
  • Arbitri VAR: Iulian Dima - Cristina Trandafir
  • Au transformat loviturile de departajare: Bic, Lukic, Chipciu, Mendy, Trică / Al Hamlawi, Mora, Teles, Romanchuck, Mekvabishvili
  • A ratat: Iulian Cristea 
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
A fost găsit băiatul de 5 ani care a dispărut după ce a plecat de lângă tatăl său, Sibiu. Primele imagini. FOTO și VIDEO
A fost găsit băiatul de 5 ani care a dispărut după ce a plecat de lângă tatăl său, Sibiu. Primele imagini. FOTO și VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
Gică Craioveanu, nemulțumit după ce Universitatea Craiova a câștigat Cupa României: „M-au făcut să sufăr în seara asta. Nu îmi place de el”
Gică Craioveanu, nemulțumit după ce Universitatea Craiova a câștigat Cupa României: „M-au făcut să sufăr în seara asta. Nu îmi place de el”
Imaginile bucuriei! Universitatea Craiova, marea câștigătoare a Cupei României
Imaginile bucuriei! Universitatea Craiova, marea câștigătoare a Cupei României
Mesajul apărut pe pagina de Facebook a lui U Cluj după ce a pierdut Cupa în fața Universității Craiova
Mesajul apărut pe pagina de Facebook a lui U Cluj după ce a pierdut Cupa în fața Universității Craiova
Mesajul postat de Universitatea Craiova la câteva minute după câștigarea Cupei României
Mesajul postat de Universitatea Craiova la câteva minute după câștigarea Cupei României
Jackpot Craiova: suma primită pentru câștigarea Cupei României, imensă!
Jackpot Craiova: suma primită pentru câștigarea Cupei României, imensă!
ULTIMELE STIRI
Lecție de modestie! Ce a spus Cristi Chivu la interviul în limba română după eventul cucerit cu Inter
Lecție de modestie! Ce a spus Cristi Chivu la interviul în limba română după eventul cucerit cu Inter
Marotta a anunțat ce urmează pentru Cristi Chivu după ce a făcut event-ul cu Inter: ”În curând!”
Marotta a anunțat ce urmează pentru Cristi Chivu după ce a făcut event-ul cu Inter: ”În curând!”
Gică Craioveanu, nemulțumit după ce Universitatea Craiova a câștigat Cupa României: „M-au făcut să sufăr în seara asta. Nu îmi place de el”
Gică Craioveanu, nemulțumit după ce Universitatea Craiova a câștigat Cupa României: „M-au făcut să sufăr în seara asta. Nu îmi place de el”
Supremația continuă! PSG, campioana Franței, pentru a cincea oară la rând
Supremația continuă! PSG, campioana Franței, pentru a cincea oară la rând
Pariu în direct după eventul lui Inter: "Cristi Chivu, selecționerul Italiei înainte să fie selecționerul României. O să vezi"
Pariu în direct după eventul lui Inter: "Cristi Chivu, selecționerul Italiei înainte să fie selecționerul României. O să vezi"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
"Sunt naturali?" Noua prezentatoare de la Real Madrid îi pune pe jar pe spanioli: "Cât de sexy ești!"

"Sunt naturali?" Noua prezentatoare de la Real Madrid îi pune pe jar pe spanioli: "Cât de sexy ești!"

Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu

Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu

Lazio - Inter 0-2 a fost în direct pe VOYO | Cristi Chivu face istorie la echipa ”nerazzurrilor” și câștigă Coppa Italia

Lazio - Inter 0-2 a fost în direct pe VOYO | Cristi Chivu face istorie la echipa ”nerazzurrilor” și câștigă Coppa Italia

U Cluj - Universitatea Craiova 0-0: oltenii au cucerit Cupa României după executarea loviturilor de departajare

U Cluj - Universitatea Craiova 0-0: oltenii au cucerit Cupa României după executarea loviturilor de departajare

Luca Toni nu l-a menajat pe Cristi Chivu înainte de finala Coppa Italia: ”Ești luat în râs în Europa!”

Luca Toni nu l-a menajat pe Cristi Chivu înainte de finala Coppa Italia: ”Ești luat în râs în Europa!”

Lautaro Martinez, verdict clar când a fost întrebat despre Cristi Chivu: ”Zece, nu unul singur!”

Lautaro Martinez, verdict clar când a fost întrebat despre Cristi Chivu: ”Zece, nu unul singur!”



Recomandarile redactiei
Lecție de modestie! Ce a spus Cristi Chivu la interviul în limba română după eventul cucerit cu Inter
Lecție de modestie! Ce a spus Cristi Chivu la interviul în limba română după eventul cucerit cu Inter
Marotta a anunțat ce urmează pentru Cristi Chivu după ce a făcut event-ul cu Inter: ”În curând!”
Marotta a anunțat ce urmează pentru Cristi Chivu după ce a făcut event-ul cu Inter: ”În curând!”
Pariu în direct după eventul lui Inter: "Cristi Chivu, selecționerul Italiei înainte să fie selecționerul României. O să vezi"
Pariu în direct după eventul lui Inter: "Cristi Chivu, selecționerul Italiei înainte să fie selecționerul României. O să vezi"
Cristi Chivu și-a arătat clasa: ce a făcut antrenorul român după ce a câștigat Coppa Italia
Cristi Chivu și-a arătat clasa: ce a făcut antrenorul român după ce a câștigat Coppa Italia
Gică Craioveanu, nemulțumit după ce Universitatea Craiova a câștigat Cupa României: „M-au făcut să sufăr în seara asta. Nu îmi place de el”
Gică Craioveanu, nemulțumit după ce Universitatea Craiova a câștigat Cupa României: „M-au făcut să sufăr în seara asta. Nu îmi place de el”
Alte subiecte de interes
"Eşti acelaşi cu alte haine pe tine, probabil mai de firmă". Dan Șucu, pus la zid după numirea lui Marius Șumudică
"Eşti acelaşi cu alte haine pe tine, probabil mai de firmă". Dan Șucu, pus la zid după numirea lui Marius Șumudică
Concluzia lui Basarab Panduru după remiza din derby-ul Rapid - Dinamo: ”Nu am înțeles!”
Concluzia lui Basarab Panduru după remiza din derby-ul Rapid - Dinamo: ”Nu am înțeles!”
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
CITESTE SI
AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

stirileprotv AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

stirileprotv Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

stirileprotv Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!