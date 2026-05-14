Ce a spus Basarab Panduru despre ratarea de la 11 metri a lui Iulian Cristea din Cupa României

Universitatea Craiova s-a impus în finala Cupei României în fața lui ”U” Cluj , după 6-5 la loviturile de departajare.

Basarab Panduru a vorbit despre desfășurarea partidei până să se ajungă la loviturile de departajare.

Fostul component al „Generației de Aur” a explicat că era normal ca la un moment dat să rateze un jucător în seria de lovituri de la 11 metri.

„În prima repriză Craiova a fost mai bună, apoi s-a echilibrat totul, parcă mergea pe 11 metri. A ratat un fundaș pentru că nu era în primii 5, trebuia să bată cineva.

După prima repriză, a fost echilibrat. Nu îi vedeam să marcheze, pentru că nu prea ajungeau la poartă. În afară de prima repriză, meciul a fost echilibrat. Ei nu au ratat penalty-uri, au avut 4 cu Dinamo, 6 acum. Deci 10 goluri din 10.

Un penalty poți să-l și ratezi. Eu am altă părere. Poți să ratezi, oricine poate să rateze. Baggio a dat 50 de goluri din penalty și a ratat unul. Poți fi cel mai serios din lume, dar îți apără portarul.

De ratat putea rata oricine, dar nu era indicat Iulian Cristea. Cum nici Trică nu era, dar uite că a bătut bine”, a declarat Panduru la Prima Sport.

