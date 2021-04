Reactie de ultim moment a lui Gigi Becali despre transferul lui Cephas Malele! Ce a spus despre cel mai in forma atacant din Liga 1

Cephas Malele este unul dintre cei mai doriti fotbalisti din Liga 1.

Atacantul de 27 de ani de la FC Arges a marcat 14 goluri in 23 de meciuri in acest sezon de Liga 1. Fotbalistul elvetian cu origini angoleze mai are contract cu echipa pitesteana doar pana la finalul acestui sezon si se pare ca nu isi doreste sa ramana si din sezonul viitor la echipa antrenata de Mihai Ianovschi si Andrei Prepelita.

Forma foarte buna din acest sezon a captat interesul echipelor de top din Romania, existand zvonuri conform carora Malele ar fi dorit atat de FCSB cat si de Universitatea Craiova.

Potrivit Digi Sport, intrebat fiind despre acest subiect, Gigi Becali a spus: "Da, maine-l iau. Hai, lasati-ma in pace cu prostiile!".



Impresarul fotbalistului, Bogdan Apostu, a vorbit la PRO X despre situatia lui Malele. El a dezvaluit ca FC Arges i-a facut o oferta de prelungire foarte buna fotbalistului, iar el considera ca poate fi face obiectul unui transfer important pentru pitesteni.

"Am discutat de principiu, ramane sa vedem zilele viitoare ce se va intampla. Dansii au facut niste oferte (oficialii lui FC Arges), trebuie sa recunosc ca sunt niste oferte foarte bune pentru jucatori, mai ales cea pentru Malele.

E clar ca Malele merita un efort financiar din partea dansilor, eu cred ca este cel mai in forma atacant din Liga 1 in acest moment. E un jucator vandabil care poate vandut pe o suma de bani importanta", a spus Apostu la Ora Exacta in Sport.