Guardiola l-a lasat pe Aguero in afara lotului pentru Champions League! Anunt de ultima ora al lui Manchester City

Sergio Aguero nu a fost inclus in lotul lui Manchester City pentru deplasarea de la Dortmund.

Manchester City emis un comunicat de presa prin care a anuntat lotul pentru meciul retur cu Borussia Dortmund de miercuri. Iar Pep Guardiola a decis ca Sergio Aguero sa nu faca deplasarea la Dortmund, desi argentinianul este apt de joc.

Atacantul in varsta de 32 de ani a jucat in acest sezon doar 15 partide si a marcat de doua ori in toate competitile pentru "cetateni".

Aguero nu a jucat nici in partida de sambata cu Leeds United din Premier League. Totusi in lotul lui Guardiola va reveni Aymeric Laporte care, de asemenea a lipsit in meciul de sambata cu Leeds United.

Cel mai bun marcator a lui Manchester City, Sergio Aguero va parasi clubul din Anglia in aceasta vara. Atacantului ii expira contractul la finalul sezonului, iar clubul britanic nu mai doreste ca Aguero sa continue pe Etihad Stadium.

Argentinianul a semnat in 2011 cu Manchester City si a reusit sa marcheze 257 de goluri in 384 de aparente in tricoul cetatenilor. Alaturi de fostii jucatori ai lui City, Vincent Kompany si David Silva, contributia argentinianului va fi onorata cu o statuie in fata stadionului Etihad.