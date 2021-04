Au facut totul in secret! Singura femeie arbitru din Bundesliga s-a casatorit cu Howard Webb

Bibiana Steinhaus s-a casatorit cu fostul arbitru, Howard Webb.

Singura femeie arbitru din Bundesliga, Bibiana Steinhaus s-a casatorit in secret cu fostul arbitru din Premier League, Howard Webb, potrivit publicatiei germane Bild.

Barbatul in varsta de 49 de ani s-a desparit de fosta sa sotie Kay in 2016 si si-a gasit partenera de viata in Germania. Conform sursei citate, Webb si Steinhaus au iesit impreuna in ultimii ani, iar in pauza internationala de la sfarsitul lunii martie, cei doi s-au casatorit in secret.

In acest moment, cuplul trebuie sa mentina o relatie de lunga distanta, deoarece Howard Webb locuieste in New York, in timp ce Steinhaus este inca arbitru oficial VAR in Germania.

Steinhaus a confirmat pentru publicatia germana cele intamplate: “Da, este adevarat. Ne-am casatorit in aceasta pauza internationala si suntem extrem de fericiti. Din pacate nu au fost martorii la nunta, din cauza restrictilor de COVID-19. Bineinteles, nu am avut nici luna de miere”

De asemenea, arbitrul german a declarat ca de la meciul urmator pe ecran va aparea numele de Bibiana Steinhaus-Webb.

Howard Webb a fost unul dintre cei mai cunoscuti arbitrii din Premier League si a oficiat in campionatul englez din 2003 pana in 2014.

Sursa foto: Bild