Prima repriză din Dinamo - Universitatea Craiova a fost lipsită de ocazii de gol. „Câinii roșii” au încasat însă două lovituri în privința accidentărilor. 

Dinamo a pierdut doi titulari cu Universitatea Craiova

Raul Opruț a fost înlocuit cu Valentin Țicu, în minutul 32, după ce a încasat o lovitură cu cotul în figură de la Steven Nsimba într-un duel aerian. Nsimba s-a ales cu un cartonaș galben de la arbitrul Marian Barbu. 

Anterior, Andrei Mărginean a părăsit terenul în minutul 10, fiind înlocuit de Kopic cu Danny Armstrong după ce a acuzat dureri la gambă. 

Echipele de start

  • Dinamo (4-3-3): Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Cîrjan (cpt.), Mărginean, Gnahore - Soro, Pușcaș, Musi
  • Rezerve: Roșca, Milanov, Ad. Mazilu, Cr. Mihai, Ad. Caragea, Duțu, Țicu, Armstrong, Al. Pop
  • Antrenor: Zeljko Kopic

  • Universitatea Craiova (3-4-3): Popescu - Romanchuk, Rus, Screciu (cpt.) - Mora, Cicâldău, Anzor, Fl. Ștefan - D. Matei, Nsimba, Teles
  • Rezerve: Goncalves, Al-Hamlawi, D. Barbu, Băsceanu, Mogoș, Stefanovic, Bancu, Badelj, Al. Crețu
  • Antrenor: Filipe Coelho