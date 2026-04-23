Universitatea Craiova s-a impus la loviturile de departajare în fața lui Dinamo, scor 4-1, după 1-1 în 120 de minute. Oltenii s-au calificat în finala Cupei României, acolo unde o vor întâlni pe ”U” Cluj.
Boateng a deschis scorul în minutul 105, iar Dinamo s-a văzut egalată după reușita lui Adrian Rus din minutul 119.
Adrian Rus, eroul oltenilor cu Dinamo
Adrian Rus a primit în fața porții de la Carlos Mora, iar fundașul central a profitat și a egalat la una dintre ultimele faza din prelungiri.
Teles a transformat lovitura de departajare decisivă, iar oltenii s-au calificat în finala Cupei României.
Echipele de start din Dinamo - Universitatea Craiova:
- Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Cîrjan (cpt.), Mărginean, Gnahore - Soro, Pușcaș, Musi
Rezerve: Roșca, Milanov, Ad. Mazilu, Cr. Mihai, Ad. Caragea, Duțu, Țicu, Armstrong, Al. Pop
Antrenor: Zeljko Kopic
- Universitatea Craiova: L. Popescu - Romanchuk, Screciu (cpt.), Rus, Fl. Ștefan - Mora, Anzor, Cicâldău, Teles - Nsimba, D. Matei
Rezerve: Goncalves, Al-Hamlawi, D. Barbu, Băsceanu, Mogoș, Stefanovic, Bancu, Badelj, Al. Crețu
Antrenor: Filipe Coelho
Dinamo a ajuns în semifinalele competiției după ce a trecut de Metalul Buzău cu 1-0, în timp ce Universitatea Craiova a învins-o pe CFR Cluj cu 3-1 în sferturi.
Ultima întâlnire dintre Dinamo și Universitatea Craiova a avut loc loc turul play-off-ului Superligii României. Cu 1-0 s-a impus formația dirijată de Filipe Coelho atunci.
În sezonul regulat, Dinamo și Craiova au remizat în ambele meciuri. 2-2 în Bănie, pe ”Ion Oblemenco”, și 1-1 la București, pe Arena Națională.