BREAKING NEWS | Anunt de MILIOANE pentru FCSB! Inca o oferta pentru Man in ziua finalei de Cupa: banii de transfer ar putea veni de la Manchester United

Dupa propunerile din Anglia, Italia si Franta, Dennis Man a mai primit o oferta importanta!

Conform sport24.ru, Man e dorit de Lokomotiv Moscova, locul 2 in campionatul Rusiei. Man ar urma sa fie inlocuitorul lui Aleksey Miranchuk. Rusul de 24 de ani va pleca in aceasta vara. Printre cluburile interesate de el ar fi inclusiv Manchester United, dar si Sevilla sau AC Milan. Rusii il evalueaza la 20 de milioane de euro.



Pentru Dennis Man, 21 de ani, Gigi Becali se afla in negocieri cu AS Monaco si cu un club din zona Champions League a Serie A.

Man a inscris 8 goluri in 30 de partide jucate pentru FCSB in acest sezon si a dat 5 pase decisive. Pretul stabilit de Becali pentru Man este 12 milioane de euro, conform surselor www.sport.ro. In urma cu 10 zile, Becali a negociat la Bucuresti cu reprezentantii lui Norwich. Clubul englez n-a propus insa mai mult de 6 milioane de lire.