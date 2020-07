"Ne-a fost frica de golul pe care urma sa-l primim... Si l-am primit!" Prima reactie a jucatorului dorit de FCSB dupa infrangerea din Cupa

Florin Stefan a comentat meciul din finala Cupei Romaniei cu FCSB.

Jucatorul lui Sepsi considera ca vinovata pentru infrangere nu a fost experienta mai mare a ros-albastrilor, ci neatentia covasnenilor si unele greseli din cauza carora nu si-au putut face jocul.

"Ne pare rau ca nu am putut astazi mai mult, dar speram sa vina un urmator meci in care sa facem o figura frumoasa, in campionat. Am vrut sa castigam Cupa, dar nu am putut, nu am demonstrat in aceasta seara ca meritam. Cred ca nu ne-am facut jocul asa cum ne-am dorit, nu ne-am creat situatii de gol si din cauza asta nu am putut castiga.

In prima repriza am jucat mult mai ofensiv. Nu stiu de ce ne-am retras in a doua repriza. Poate ne-a fost un pic frica de golul pe care o sa-l primim si l-am luat. Nu ma asteptam, am intrat concentrati, am zis sa nu primim gol, ca de marcat o sa marcam, dar a fost o neatentie, fiecare greseste, nu dam vina pe nimeni. Toti am gresit, asa a fost sa fie acea faza.

A fost primul meci mare pentru noi, dar nu cred ca au experienta mult mai mare, au fost jucatori tineri, dar au fructificat acea ocazie si acolo s-a terminat meciul. Apoi a venit eliminarea si greu ne-am mai creat ocazii", a declarat Stefan dupa meci.

Intrebat despre ofertele vehiculate in presa, fotbalistul a spus ca deocamdata nu se gandeste la niciun transfer.

"Am vazut niste declaratii, dar nu ma intereseaza momentan. Imi fac treaba la club si sper sa ne salvam de la retrogradare si sa incheiem anul cat mai bine", a conchis Florin Stefan.