Atac fara precedent la antrenorii FCSB-ului: "Stii ca ajungi acolo sub conditia de sclav!" Caracterizare inedita a lui Becali: "Are o doaga sarita"

Dumitru Dragomir a vorbit despre situatia de la FCSB, acolo unde Gigi Becali a recunoscut in repetate randuri ca echipa este facuta de el, nu de antrenor.

FCSB este cea mai populara echipa din Romania, insa asta aduce si anumite presiuni asupra jucatorilor si antrenorilor, cu toate astea, se stie ca antrenorii pe care Gigi Becali ii aduce la echipa sunt acolo pentru a asculta ordinele patronului, care ar decide pana si primul 11.

Numirea lui Bogdan Vintila ca antrenor al FCSB-ului a uimit pe toata lumea, insa ulterior chiar din declaratiile patronului s-a inteles ca tehnicianul era potrivit pentru ca 'nu ii iesea din cuvant' lui Becali. Cu toate astea, rezultatele slabe ale FCSB-ului de la restartul sezonului, dar si faptul ca au iesit din lupta pentru titlu, l-au facut pe patron sa schimbe antrenorul.

In locul lui Vintila a fost numit Toni Petrea, fostul secund al lui Reghecampf.

Dumitru Dragomir a comentat situatia antrenorilor de la FCSB, pe care i-a numit 'sclavi'.

"Ce vina are Toni Petrea? Cand ajungi la Steaua, stii ca esti sub conditia de sclav. El te plateste cu bani multi. Absolut toti antrenorii care au fost la Steaua au fost sclavi. Toti! Intrebati-l pe Piturca de ce a plecat… El are o personalitate. Piturca nu a fost sclav. Asa trebuie sa fie un antrenor.

Nu stiu de Olaroiu. Nu il cunosc, dar am auzit ca e om serios. La Gigi si daca vine Sfantul Petre, tot el comanda. Reghecampf a avut mai multa minte decat altii. E vorba si de noroc. Una e sa ajungi la o echipa cum a ajuns Reghe si una cum a ajuns Bogdan Vintila", a declarat Dumitru Dragomir pentru ProSport.

Fostul sef LPF l-a caracterizat intr-un mod inedit si pe patronul ros-albastrilor: "Era mai sarac, nu prea era agreat. Dupa aia a venit peste noi toti. E baiat destept tare asta, degeaba il fac unii in toate felurile. Probabil ca o avea si el o doaga sarita, dar e un tip care a facut avere cat noi toti la un loc. Dupa revolutie l-am cunoscut, cred ca prin 1992 – 1993".