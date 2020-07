FCSB intra in preliminariile europene peste doar o luna! Cate meciuri are de jucat pana la grupele Europa League

FCSB a castigat Cupa Romaniei si e sigura de locul in editia viitoare a cupelor europene. FCSB va juca in Europa League.

Stelistii au emotii inca din primul tur preliminar! Atunci intra in competitie! Primul joc se desfasoara pe 27 august! Tururile preliminare se disputa in mansa unica, avand in vedere criza europeana provocata de coronavirus. Tot in mansa unica se disputa si tururile 2, 3 si playoff-ul, pe 17 si 24 septembrie, respectiv 1 octombrie. Toate partidele se disputa cu portile inchise.



Faza grupelor din Europa League debuteaza pe 22 octombrie.

