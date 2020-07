Gigi Becali, facut PRAF in presa din Ungaria inainte de finala Cupei: "FCSB este mitul darmat de un proprietar megaloman!"

Presa din Ungaria l-a desfiintat pe Gigi Becali inaintea meciului din finala Cupei Romaniei.

Cotidianul din Ungaria, Nemzeti Sport a prefatat meciul lui Sepsi din finala Cupei Romaniei cu FCSB. In descrierea ros-albastrilor, sursa citata a folosit cuvinte dure la adresa patronului, Gigi Becali.

"Sepsi vrea sa scrie istorie in finala si incearca sa opreasca recordul FCSB-ului, care are 23 de cupe. FCSB nu are insa dreptul sa foloseasca numele Steaua de 6 ani, din cauza ca proprietarul sau, Gigi Becali a cumparat clubul ilegal in anul 2003, de la Ministerul Apararii.

Acum cativa ani ar fi fost un duel ca cel intre David si Goliath, insa de atunci Sepsi a fost un exemplu rar de constructie deliberata si constienta in fotbalul romanesc, in timp ce FCSB este simbolul grotescului, un mit daramat de un proprietar megaloman. Gigi Becali nu a ascultat de nimeni si a concediat o multime de antrenori si jucatori", apare in articolul sursei citate.