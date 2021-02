Gigi, ai vazut asta? Adi Petre a marcat chiar la primul meci dupa revenirea in Romania

Adi Petre a revenit in fotbalul romanesc cu ocazie partidei din optimile Cupei Romaniei, U Cluj - UTA, scor 2-1.

Dupa ce nu a reusit sa se adapteze la FCSB, Gigi Becali a hotarat sa il imprumute in Serie B, la Cosenza, in noiembrie 2020. Pentru echipa din al doilea esalon al fotbalului italian Petre a jucat 9 partide, si a fost titular in doar 4 dintre ele. Romanul nu a marcat niciun gol, reusind sa ofere o singura pasa decisiva cu Monopoli, in Cupa Italiei, scor 2-1.

Adi Petre a fost introdus de catre UTA pe teren in repriza secunda, la scorul de 1-0 pentru U Cluj, iar in minutul 90+2 a fost aproape sa inscrie, dar migea expediata din lovitura libera a lovit bara transversala.

Noua achizitie a aradenilor a marcat in minutul 90+4, dupa ce a preluat o pasa in careu si a finalizat frumos in partea dreapta a portii. U Cluj s-a impus in final cu 2-1, iar UTA a fost eliminata din Cupa Romaniei.

Adi Petre este cotat de catre site-ul Transfermarkt la 800.000 de euro.