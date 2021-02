Acuzatii de BLAT cu jucatorul trimis de Petrescu la echipa adversa! Caz incredibil in Turcia! Se fac acuzatii grave

Petrescu a preluat-o pe Kayserispor la inceputul acestui an si spera sa salveze echipa de la retrogradare.

In meciul disputat de Kayserispor cu Eruzum si incheiat la egalitate, 1-1, mijlocasul Yaw Ackah a fost acuzat de "blat" , dupa ce a primit doua cartonase galbene in decurs de cateva secunde. Incidentul s-a fost petrecut in minutul 34 al partidei, cand Ackah a luat galben pentru un fault, urmat dupa cateva momente de inca un galben pentru proteste.

Ghanezul a fost suspendat de Eruzum, club unde este imprumutat chiar de la echipa lui Petrescu, Kayserispor. Turcii il ameninta pe Ackah cu o plangere penala si rezilierea contractului pentru presupusa intelegere de "blat" pe care ar fi avut-o cu echipa de care apartine, Kayserispor.

Intr-un comunicat emis de club, conducatorii echipei se apara si ameninta la randul lor cu tribunalul. "Nimic nu justifica acuzatiile fara ratiune, nefondate si incorecte, facute de Erzurum impotriva noastra. Va fi proces impotriva unor manageri iresponsabili care vor sa ascunda esecurile sportive deningrandu-si rivalii", au precizat cei de la Kayserispor.

Ackah (21 de ani) a fost folosit de Super Dan in trei partide dupa ce romanul a preluat echipa, o repriza la 1-2 cu Gaziantep Gazisehir si cateva minute, in prelungiri, cu Basaksehir (2-0) si Fenerbahce (0-3).