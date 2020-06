"Daca a ajuns la aceasta hotarare, nu s-a simtit in apele lui." Reactia lui Marius Lacatus dupa demisia lui Duckadam de la FCSB

Eroul de la Sevilla si-a dat demisia de la FCSB cu 30 de minute inainte de meciul cu CFR-Cluj.

Fostul sau coleg de la Steaua, Marius Lacatus, a vorbit despre plecare lui Duckadam de la echipa patronata de Gigi Becali.

"Helmut e ca noi toti ceilalti un om matur cu picioarele pe pamant, care stie ce hotarari sunt bune pentru el. Eu nu cunosc prea bine situatia pentru ca nu am discutat despre lucrurile interne din cadrul clubului. Modul cum se simtea el sau daca ii place sau nu ii place acolo. Nu am discutat aceste lucruri cu el. Dar cred ca daca a ajuns la aceasta hotarare, nu s-a simtit in apele lui", a declarat "Fiara" pentru PRO X.

Marius Lacatus a vorbit si despre inaugurarea noului stadion din Ghencea.

"De abia astept si cred ca toata lumea asteapta sa vada noul stadion gata. Sa speram ca acest lucru se va face cat se poate de repede daca va fi in aceasta toamna cu atat mai bine pentru toti suporterii stelisti. Daca echipa Steaua va ajunge sa evolueze in Liga 3 sau in Liga 2 suporterii vor fi in tribune, nu stiu daca va fi plin, dar oricum vor fi mai multi decat la foarte multe meciuri din Liga 1. Speram sa ajunga in Liga 3 si atunci entuziasmul va fi mai mare si suporterii vor fi alaturi de echipa", a spus Marius Lacatus.