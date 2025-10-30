GALERIE FOTO A explicat de ce a început să plângă imediat după ce soțul său a primit gol: ”A fost o perioadă grea”

A explicat de ce a &icirc;nceput să pl&acirc;ngă imediat după ce soțul său a primit gol: &rdquo;A fost o perioadă grea&rdquo; Cupa Romaniei Alexandra Popescu, soția lui Laurențiu Popescu, a început să plângă imediat după golul încasat de Universitatea Craiova / Foto: Instagram + captură Prima Sport.
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Deși a fost condusă cu 1-0 pe teren propriu de Sănătatea Cluj, echipă din Liga 3, Universitatea Craiova a reușit să revină în partea secundă și a câștigat cu 4-1 primul meci din cadrul grupelor Cupei României.

TAGS:
alexandra popesculaurentiu popescuUniversitatea Craiovasănătatea cluj - universitatea craiova
Din articol

În minutul 45, clujenii au deschis scorul prin autogolul lui Stevanovic, care a trimis cu capul în propria poartă, fără nicio șansă pentru Laurențiu Popescu. Portarul oltenilor s-a întins pentru a respinge în corner, dar fără succes.

Alexandra Popescu a explicat de ce a început să plângă după golul încasat de Craiova

Imediat după deschiderea scorului, caremele TV au surprins-o pe soția portarului, Alexandra, izbucnind în lacrimi. După meciul câștigat de Universitatea, aceasta și-a explicat reacția.

”Eu nu am ştiut că a fost autogol… Chiar şi aşa, e deranjat să-şi vezi soţul că ia gol, mai ales că a fost o perioadă destul de grea pentru noi. Mă bucuram să termine meciul fără să ia gol. Mă bucur că au câştigat”, a spus Alexandra, conform AS.ro.

Alexandra Popescu, soția lui Laurențiu Popescu

  • 503852298 18507270256033167 4241979537173028995 n
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cândva titular incontestabil în poarta Craiovei, Laurențiu Popescu a devenit ”rezervă” la echipa lui Mirel Rădoi, în locul său fiind preferat ucraineanul Pavlo Isenko, transferat în vară.

Mirel Rădoi, întrebat despre plecarea de la Universitatea Craiova: ”Întrebați conducerea!”

După meciul cu Sănătatea Cluj, Mirel Rădoi, antrenorul oltenilor, ușor amuzat de zvonurile apărute, a lăsat să se înțeleagă faptul că nu are de gând să o părăsească pe Universitatea Craiova.

”Nu am văzut știrile și nici nu mă interesează. Asta trebuie să întrebați conducerea. Cel mai corect e să întrebați oamenii care știu deja ce se întâmplă.

Eu v-am spus, întrebați-i pe cei care au informații. Dacă sunt în fața dumneavoastră aici... Am eu vreo responsabilitate pentru orice informație care apare?”, a spus Mirel Rădoi după meciul cu Sănătatea Cluj.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Inundații periculoase în Spania. Apa a pătruns în autobuze și într-un spital din Sevilla. FOTO
Inundații periculoase &icirc;n Spania. Apa a pătruns &icirc;n autobuze și &icirc;ntr-un spital din Sevilla. FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Cristi Chivu, de neoprit pe banca lui Inter! Lecție cu Fiorentina și discurs de campion: Avem această datorie!
Cristi Chivu, de neoprit pe banca lui Inter! Lecție cu Fiorentina și discurs de campion: "Avem această datorie!"
ULTIMELE STIRI
Liverpool, un dezastru istoric: așa ceva nu se mai &icirc;nt&acirc;mplase de 91 de ani!
Liverpool, un dezastru istoric: așa ceva nu se mai întâmplase de 91 de ani!
&Icirc;ntrebarea care l-a scos din minți pe Patrick Vieira, antrenorul lui Genoa: Asta mă &icirc;ntrebi acum?
Întrebarea care l-a scos din minți pe Patrick Vieira, antrenorul lui Genoa: "Asta mă întrebi acum?"
Trebuia să fie transferul verii la Craiova, dar răm&acirc;ne invizibil . Ce a făcut &icirc;n meciul cu modesta Sănătatea Cluj
Trebuia să fie transferul verii la Craiova, dar rămâne "invizibil". Ce a făcut în meciul cu modesta Sănătatea Cluj
Stanciu, zero barat de o lună: explicația căderii sale, dureroasă
Stanciu, zero barat de o lună: explicația căderii sale, dureroasă
Costel Pantilimon e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro
Costel Pantilimon e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Antrenor-surpriză pentru FCSB: &rdquo;Dacă Gigi Becali acceptă asta, o să-mi pun amprenta la echipă&rdquo;

Antrenor-surpriză pentru FCSB: ”Dacă Gigi Becali acceptă asta, o să-mi pun amprenta la echipă”

Nota primită de Cristi Chivu, după ce Inter a &icirc;nvins-o fără drept de apel pe Fiorentina

Nota primită de Cristi Chivu, după ce Inter a învins-o fără drept de apel pe Fiorentina

Gloria Bistrița - FCSB 1-3 | Roș-albaștrii, victorie chinuită &icirc;n Cupa Rom&acirc;niei

Gloria Bistrița - FCSB 1-3 | Roș-albaștrii, victorie chinuită în Cupa României

Cel mai cunoscut oligarh din Ucraina, favorit să preia o companie imensă din Rom&acirc;nia și să devină patronul unui club din Liga 1!

Cel mai cunoscut oligarh din Ucraina, favorit să preia o companie imensă din România și să devină patronul unui club din Liga 1!

Uluitor! S-a furat un ceas Rolex din vestiarul lui FCSB, iar antrenorul a intervenit imediat: &rdquo;A arătat ce fel de om e&rdquo;

Uluitor! S-a furat un ceas Rolex din vestiarul lui FCSB, iar antrenorul a intervenit imediat: ”A arătat ce fel de om e”

Alanyaspor a luat decizia &icirc;n cazul lui Ianis Hagi

Alanyaspor a luat decizia în cazul lui Ianis Hagi



Recomandarile redactiei
Cristi Chivu, de neoprit pe banca lui Inter! Lecție cu Fiorentina și discurs de campion: Avem această datorie!
Cristi Chivu, de neoprit pe banca lui Inter! Lecție cu Fiorentina și discurs de campion: "Avem această datorie!"
Liverpool, un dezastru istoric: așa ceva nu se mai &icirc;nt&acirc;mplase de 91 de ani!
Liverpool, un dezastru istoric: așa ceva nu se mai întâmplase de 91 de ani!
&Icirc;ntrebarea care l-a scos din minți pe Patrick Vieira, antrenorul lui Genoa: Asta mă &icirc;ntrebi acum?
Întrebarea care l-a scos din minți pe Patrick Vieira, antrenorul lui Genoa: "Asta mă întrebi acum?"
Costel Pantilimon e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro
Costel Pantilimon e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro
&rdquo;Poate Botoșani să ia titlul?&rdquo;. Răspunsul lui Dumitru Dragomir
”Poate Botoșani să ia titlul?”. Răspunsul lui Dumitru Dragomir
Alte subiecte de interes
Laurențiu Popescu a devenit tată &icirc;n ultima zi din 2024! Primele fotografii alături de superba mămică
Laurențiu Popescu a devenit tată în ultima zi din 2024! Primele fotografii alături de superba mămică
E out de la Craiova! Jucătorul care pleacă chiar &icirc;naintea meciului cu Bașakșehir
E out de la Craiova! Jucătorul care pleacă chiar înaintea meciului cu Bașakșehir
Erori fatale! Mirel Rădoi și Dan Petrescu au schimbat portarii pentru Universitatea Craiova - CFR Cluj + Louis Munteanu, pe bancă
Erori fatale! Mirel Rădoi și Dan Petrescu au schimbat portarii pentru Universitatea Craiova - CFR Cluj + Louis Munteanu, pe bancă
C&acirc;t trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat p&acirc;nă &icirc;n 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Sănătatea Cluj - Universitatea Craiova 1-4 | Oltenii au evitat un rezultat rușinos! Celelalte rezultate din Cupa Rom&acirc;niei
Sănătatea Cluj - Universitatea Craiova 1-4 | Oltenii au evitat un rezultat rușinos! Celelalte rezultate din Cupa României
CITESTE SI
Noua ipoteză a anchetatorilor privind moartea Ștefaniei Szabo. Medicii legiști au făcut necropsia

stirileprotv Noua ipoteză a anchetatorilor privind moartea Ștefaniei Szabo. Medicii legiști au făcut necropsia

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Bărbatul din Arad care și-a t&acirc;r&acirc;t fosta iubită peste un kilometru cu mașina, la 100 km/h, a fost trimis &icirc;n judecată

stirileprotv Bărbatul din Arad care și-a târât fosta iubită peste un kilometru cu mașina, la 100 km/h, a fost trimis în judecată

Anchetatorii au stabilit epicentrul exploziei din Rahova. &bdquo;Acolo a fost cea mai puternică&rdquo;

stirileprotv Anchetatorii au stabilit epicentrul exploziei din Rahova. „Acolo a fost cea mai puternică”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!