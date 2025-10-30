În minutul 45, clujenii au deschis scorul prin autogolul lui Stevanovic, care a trimis cu capul în propria poartă, fără nicio șansă pentru Laurențiu Popescu. Portarul oltenilor s-a întins pentru a respinge în corner, dar fără succes.
Alexandra Popescu a explicat de ce a început să plângă după golul încasat de Craiova
Imediat după deschiderea scorului, caremele TV au surprins-o pe soția portarului, Alexandra, izbucnind în lacrimi. După meciul câștigat de Universitatea, aceasta și-a explicat reacția.
”Eu nu am ştiut că a fost autogol… Chiar şi aşa, e deranjat să-şi vezi soţul că ia gol, mai ales că a fost o perioadă destul de grea pentru noi. Mă bucuram să termine meciul fără să ia gol. Mă bucur că au câştigat”, a spus Alexandra, conform AS.ro.
Cândva titular incontestabil în poarta Craiovei, Laurențiu Popescu a devenit ”rezervă” la echipa lui Mirel Rădoi, în locul său fiind preferat ucraineanul Pavlo Isenko, transferat în vară.
Mirel Rădoi, întrebat despre plecarea de la Universitatea Craiova: ”Întrebați conducerea!”
După meciul cu Sănătatea Cluj, Mirel Rădoi, antrenorul oltenilor, ușor amuzat de zvonurile apărute, a lăsat să se înțeleagă faptul că nu are de gând să o părăsească pe Universitatea Craiova.
”Nu am văzut știrile și nici nu mă interesează. Asta trebuie să întrebați conducerea. Cel mai corect e să întrebați oamenii care știu deja ce se întâmplă.
Eu v-am spus, întrebați-i pe cei care au informații. Dacă sunt în fața dumneavoastră aici... Am eu vreo responsabilitate pentru orice informație care apare?”, a spus Mirel Rădoi după meciul cu Sănătatea Cluj.