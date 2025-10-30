În minutul 45, clujenii au deschis scorul prin autogolul lui Stevanovic, care a trimis cu capul în propria poartă, fără nicio șansă pentru Laurențiu Popescu. Portarul oltenilor s-a întins pentru a respinge în corner, dar fără succes.



Alexandra Popescu a explicat de ce a început să plângă după golul încasat de Craiova



Imediat după deschiderea scorului, caremele TV au surprins-o pe soția portarului, Alexandra, izbucnind în lacrimi. După meciul câștigat de Universitatea, aceasta și-a explicat reacția.



”Eu nu am ştiut că a fost autogol… Chiar şi aşa, e deranjat să-şi vezi soţul că ia gol, mai ales că a fost o perioadă destul de grea pentru noi. Mă bucuram să termine meciul fără să ia gol. Mă bucur că au câştigat”, a spus Alexandra, conform AS.ro.

