Înainte de acest meci, formația din Bănie înregistrase doar o victorie în ultimele cinci meciuri.

Mirel Rădoi, întrebat despre plecarea de la Universitatea Craiova: ”Întrebați conducerea!”

Din acest motiv a început să se vorbească despre o posibilă plecare a lui Mirel Rădoi, lucru alimentat și de faptul că antrenorul a fost contestat de fani după remiza cu Metaloglobus.

După meciul cu Sănătatea Cluj, Mirel Rădoi, antrenorul oltenilor, ușor amuzat de zvonurile apărute, a lăsat să se înțeleagă faptul că nu are de gând să o părăsească pe Universitatea Craiova.

”Nu am văzut știrile și nici nu mă interesează. Asta trebuie să întrebați conducerea. Cel mai corect e să întrebați oamenii care știu deja ce se întâmplă.

Eu v-am spus, întrebați-i pe cei care au informații. Dacă sunt în fața dumneavoastră aici... Am eu vreo responsabilitate pentru orice informație care apare?”, a spus Mirel Rădoi după meciul cu Sănătatea Cluj.

