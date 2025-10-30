Pe teren propriu, "nerazzurrii" s-au impus printr-o "dublă" a lui Calhanoglu și o reușită de generic a lui Sucic, stârnind satisfacția tehnicianului român.



La conferința de presă de la finalul partidei, Chivu a ținut un discurs mobilizator: "O echipă ca Inter are obligația și datoria de a depăși momentele dificile, pentru a duce mai departe visul, obiectivul", a transmis antrenorul român, adăugând: "Nu a fost simplu, am întâlnit o echipă organizată care a ales să stea sub linia mingii pentru a lovi pe contraatac. La început ne-am chinuit cu alegerile potrivite la finalizare, dar jocul de pase a existat. În repriza a doua am adăugat concretețe și determinare, deblocând meciul cu un șut de la distanță pe care în prima parte nu-l încercaserăm".



"Le pot preda fundașilor mici secrete!"



Chivu a avut cuvinte de laudă pentru Petar Sucic, autorul unui gol superb, dar a oferit și un detaliu savuros despre cum îl șlefuiește pe fundașul Yann Bisseck. "Sunt fericit pentru Petar (Sucic), e un mijlocaș complet, care are calitate și motor. În sfârșit a arătat ce poate când ajunge în zonă", a spus Chivu despre mijlocaș.



Tehnicianul a dezvăluit apoi ce sfaturi i-a dat lui Bisseck, pe care l-a reprofilat stoper: "Sunt mulțumit de Yann. La un moment dat a venit să bea apă și i-am spus ca, dacă are dubii, să-l lase pe adversar să vină peste el, fără să caute mereu să anticipeze. Eu ca jucător nu eram rapid ca el, dar niște mici secrete despre rolul de fundaș pot să-i învăț și eu pe băieții mei", a încheiat Chivu.

