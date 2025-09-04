Cea mai mare surpriză a venit din Slovacia, unde gazdele au învins Germania cu 2-0, într-un meci în care nemții au fost de nerecunoscut.



Slovacii au deschis scorul în minutul 42, prin Hancko, după o pasă a lui Strelec, iar același Strelec a majorat avantajul în minutul 55.



Belgia și Spania au defilat. Rezultatele serii



În schimb, Belgia și Spania au făcut spectacol. Belgienii au câștigat cu 6-0 în Liechtenstein, cu goluri marcate de De Cuyper (29), Tielemans (46, 70 pen.), Theate (60), De Bruyne (62) și Fofana (90+1). Spaniolii au rezolvat rapid meciul din Bulgaria, impunându-se cu 3-0 după reușitele lui Oyarzabal (5), Cucurella (30) și Merino (38).



Turcia a câștigat un meci dramatic în Georgia, scor 3-2, după ce a condus cu 3-0 și a rezistat pe final asaltului gazdelor. Țara Galilor s-a impus cu 1-0 în Kazahstan, iar Lituania și Malta au remizat, 1-1.



În aceeași ordine de idei, Luxemburg a fost învinsă, scor 3-1, de către Irlanda de Nord iar Olanda și Polinia au remizat 1-1.



Etapa a 6-a continuă pe 9 septembrie, când România, antrenată de Mircea Lucescu, joacă în deplasare cu Cipru, de la ora 21:45.

