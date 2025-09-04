Alexander Zverev, al treilea jucător al lumii, a atras toate privirile la conferința de presă după eliminare, purtând un ceas de 430.000 de dolari, cel mai scump accesoriu văzut la această ediție a turneului.

Germanul a afișat un Bugatti Tourbillon din aur roz, produs de Jacob & Co. În timpul meciurilor, Zverev a fost văzut și cu un ceas din linia Epic X, al aceleiași mărci, cu prețuri între 24.000 și 140.000 de dolari.



Pe locul al doilea s-a clasat Andrey Rublev, cu un ceas Orb din titan de la Vanguart, evaluat la 180.000 de dolari, în timp ce podiumul a fost completat de Lorenzo Musetti, care a purtat un Vacheron Constantin Overseas Perpetual Calendar Ultra-Thin de 100.000 de dolari.



Printre numele mari s-au mai remarcat Carlos Alcaraz și Jannik Sinner, ambii sub contract cu Rolex, dar și Novak Djokovic, care a purtat un Hublot Big Bang Unico de 25.500 de dolari.



La polul opus, cehul Jiri Lehecka a venit la conferințele de presă cu un simplu Swatch „Mission to the Moon”, de doar 285 de dolari.

