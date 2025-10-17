LIVE pe VOYO de la ora 21:45, Paris Saint-Germain și Racing Strasbourg se întâlnesc în primul meci din cadrul etapei a opta din Ligue 1.

Este un derby de podium, pentru că PSG este liderul campionatului, cu 16 puncte, în timp ce Strasbourg se află pe locul 3, la un singur punct distanță de parizieni.

Luis Enrique nu se va putea baza nici în această partidă pe ”Balonul de Aur” Ousmane Dembele, aflat încă în refacere după accidentarea gravă suferită în septembrie la naționala Franței.

Vor absenta și Fabian Ruiz și Joao Neves, dar se preconizează că Desire Doue și Marquinhos vor face parte din lot, ambii jucători fiind refăcuți după problemele medicale.

