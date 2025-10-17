CITEȘTE ȘI: Câți fotbaliști români au jucat în Ligue 1? Pionierii uitați din anii '30, excepțiile din România comunistă și atacantul cu 178 de meciuri după 2000
LIVE VIDEO PSG - Strasbourg, derby de podium în Ligue 1, de la ora 21:45 pe VOYO! Absenții lui Luis Enrique
Ligue 1 este transmis în exclusivitate de VOYO.
CITEȘTE ȘI: Câți fotbaliști români au jucat în Ligue 1? Pionierii uitați din anii '30, excepțiile din România comunistă și atacantul cu 178 de meciuri după 2000
LIVE pe VOYO de la ora 21:45, Paris Saint-Germain și Racing Strasbourg se întâlnesc în primul meci din cadrul etapei a opta din Ligue 1.
Este un derby de podium, pentru că PSG este liderul campionatului, cu 16 puncte, în timp ce Strasbourg se află pe locul 3, la un singur punct distanță de parizieni.
Luis Enrique nu se va putea baza nici în această partidă pe ”Balonul de Aur” Ousmane Dembele, aflat încă în refacere după accidentarea gravă suferită în septembrie la naționala Franței.
Vor absenta și Fabian Ruiz și Joao Neves, dar se preconizează că Desire Doue și Marquinhos vor face parte din lot, ambii jucători fiind refăcuți după problemele medicale.
Clasamentul din Ligue 1
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News