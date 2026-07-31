După UEFA și Concacaf, Confederația Asiatică de Fotbal s-a poziționat împotriva proiectului FIFA Forward Enterprise.

AFC a transmis că se alătură celor două confederații pentru „protejarea Cupei Mondiale” și și-a exprimat îngrijorarea față de introducerea capitalului privat în principalele competiții FIFA.

„Faptul că situația a ajuns în punctul în care posibilitatea reală a unui boicot al Cupei Mondiale este discutată public ar trebui să îi îngrijoreze pe toți cei cărora le pasă de viitorul sportului nostru”, a transmis AFC.

Cum arată voturile împotriva lui Infantino

UEFA are 55 de federații membre, Concacaf numără 41, iar AFC alte 47. Cele trei confederații însumează astfel 143 dintre cele 211 voturi existente în cadrul FIFA. Majoritatea simplă necesară pentru aprobarea proiectului este de 106 voturi.

UEFA a respins proiectul cu 55 de voturi la zero și a anunțat că va boicota competițiile FIFA dacă planul va continua. Concacaf și toate cele 41 de federații ale sale au respins, la rândul lor, propunerea.

În cazul în care membrii AFC vor respecta poziția confederației, Infantino nu ar mai avea suficiente voturi pentru a trece proiectul. Unitatea blocului nu este însă garantată, deoarece fiecare federație votează individual.