Muntenegru, țară aflată pe locul 53 din 55 în clasamentul coeficienților UEFA, a încheiat preliminariile cu un bilanț de zero victorii, zero remize și zece înfrângeri. Trei dintre cele patru cluburi au părăsit competițiile încă din primul tur.

10 meciuri, 10 înfrângeri pentru Muntenegru

FK Decic, ocupanta locului patru în campionatul trecut, a fost eliminată de FK Liepaja în primul tur preliminar din Conference League. Letonii au câștigat ambele manșe, cu 1-0 și 2-1.

În aceeași fază a competiției, OFK Petrovac a pierdut cu 1-3 și 1-2 în fața formației Zalgiris, reprezentanta Lituaniei.

Nici vicecampioana FK Mornar Bar nu a avut mai mult succes. Muntenegrenii au fost învinși cu 2-1 în ambele partide disputate împotriva celor de la Atletic Escaldes, echipă care încheiase sezonul precedent pe locul cinci în Andorra.

Campioana a pierdut toate cele patru partide

Sutjeska, campioana Muntenegrului, a început aventura europeană în primul tur preliminar al Ligii Campionilor. A fost învinsă de Kairat Almaty cu 2-1 în deplasare și 2-0 pe teren propriu.

Formația muntenegreană a continuat în turul al doilea preliminar din Conference League, dar nici acolo nu a obținut vreun punct. ML Vitebsk, campioana Belarusului, s-a impus cu 3-0 și 2-1.