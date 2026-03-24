Căpitanul naționalei de fotbal a Germaniei, Joshua Kimmich, spune că ''nu va fi distras de experiențele dezamăgitoare de la ultimele turnee finale'' și le cere coechipierilor săi să se concentreze total asupra Cupei Mondiale 2026, deși recunoaște că echipa nu este printre favoritele la cucerirea titlului, scrie DPA.

Întrebat dacă Germania va fi favorită la CM 2026, Joshua Kimmich a răspuns sincer

Lotul Germaniei s-a reunit vineri pentru amicalele cu Elveția, vineri, în deplasare, și cu Ghana, la Stuttgart, trei zile mai târziu, ultimele partide înainte ca selecționerul Julian Nagelsmann să anunțe lotul lărgit pentru CM 2026 din Mexic, SUA și Canada din această vară.

Cvadruplă campioană, Germania a fost eliminată încă din faza grupelor în ultimele două ediții ale CM.

''În cele din urmă, ceea ce contează este ceea ce aducem pe teren. Nici cea mai bună echipă din lume nu are garanția că va câștiga titluri. În 2018 am avut poate cea mai bună echipă din lume și știm ce s-a întâmplat. Prin urmare, nu este important să spui că ai cea mai bună echipă din lume, ci să demonstrezi lucrul ăsta. Toată lumea trebuie acum să se supună acestui obiectiv, dar adevărul este că nu suntem printre favoriți'', a spus Kimmich într-o conferință de presă.

Căpitanul a continuat: ''Bineînțeles că te aștepți ca toată lumea să se dedice 100% și să dea totul. Trebuie să progresăm și să fim pregătiți atunci când contează cu adevărat''.

Kimmich a mai spus că obiectivul acum este câștigarea celor două partide amicale de la finele lui martie.

