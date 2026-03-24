Selecționerul Vincenzo Montella ar urma să mizeze pe un sistem neobișnuit, 4-6-0, fără atacant clasic. În această formulă, Arda Guler va avea rol de „nouă fals”, cu libertate totală de mișcare în zona ofensivă.

Turcii au anunţat primul 11 pentru meciul cu România

Turcii ar urma să controleze jocul printr-o linie de mijloc foarte aglomerată, în care creativitatea va veni în special de la Hakan Çalhanoglu și Arda Guler.

Potrivit presei din Turcia, formula de start ar putea arăta astfel:

Turcia (4-6-0): Uğurcan Çakır – Mert Müldür, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu – Barış Alper Yılmaz, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız – Arda Güler.

Câștigătoarea duelului dintre Turcia și România va disputa finala barajului pentru calificarea la Cupa Mondială, în deplasare, pe 31 martie, contra învingătoarei dintre Naționala Slovaciei și Naționala Kosovo. Meciul decisiv este programat de la ora 21:45, LIVE TEXT pe Sport.ro.