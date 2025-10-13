Capul Verde s-a calificat în premieră la Campionatul Mondial, după victoria cu 3-0 în fața celor din Eswatini. Meciul, disputat la Praia, capitala țării, a declanșat o explozie de bucurie în întreaga națiune.

Guvernul a dat concediu întregii țări pentru calificarea a Mondial

Guvernul condus de Ulisses Correia e Silva a oferit liber angajaților din sectorul public pentru ca toată lumea să poată urmări partida decisivă.

„Pe 13 octombrie, pentru meciul împotriva echipei Eswatini, guvernul acordă timp liber la Santiago începând cu ora 12:00, astfel încât echipa noastră să primească cel mai mare sprijin de până acum”, a anunțat prim-ministrul Capului Verde.

Rocha Livramento a deschis scorul în minutul 48, iar Semedo a dublat avantajul la doar câteva minute distanță, după o pasă de la Borges.

Tabela a fost închisă în finele partidei, prin golul lui Stopira din minutul 90+1.

Succesul i-a propulsat pe „Rechinii albaștri” pe primul loc în grupă, peste Camerun, asigurându-le calificarea la Mondialul din 2026.

