Şapte jucători din Eritreea sunt daţi dispăruţi după ce au disputat la Lobamba (Eswatini - fost Swaziland) un meci de calificare la Cupa Africii pe Naţiuni 2027, a declarat miercuri pentru AFP un reprezentant al Confederaţiei Africane de Fotbal (CAF).

Șapte fotbaliști, dați dispăruți după ultimul meci! Care ar fi motivul

„Acest incident este un mister. Eritreea a învins Eswatini pe 31 martie la Lobamba şi nimeni nu ştie cu certitudine ce s-a întâmplat după aceea”, a spus acest responsabil sub protecţia anonimatului.

„Credem că toţi jucătorii au părăsit Eswatini pentru a se îndrepta spre Africa de Sud (unde echipa făcea escală pentru a se întoarce prin Egipt) . Dar când delegaţia a ajuns la Cairo, lipseau şapte jucători.”

Un membru al comunităţii eritreene stabilite în Africa de Sud a declarat pentru AFP că a văzut la Johannesburg mai mulţi jucători dispăruţi, dar a refuzat să dea mai multe detalii, invocând motive de securitate.

Naţiunile Unite estimează că, în ultimii douăzeci de ani, aproximativ 80 de eritreeni implicaţi în fotbal (jucători, antrenori, delegaţi) au dezertat cu ocazia unui meci disputat în străinătate.

Serviciul militar pe durată nedeterminată în vigoare în această ţară din Africa de Est, guvernată de la independenţa din 1993 de Isaias Afwerki, este considerat unul dintre principalele motive ale acestor dezertări.

Cei şapte făceau parte din cei zece jucători internaţionali care evoluează în Eritreea şi care au fost selecţionaţi pentru acest meci; ceilalţi 14 jucători din lista de 24 convocaţi pentru această întâlnire evoluează în campionate străine.