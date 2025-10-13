Cu o zi înainte de a înfrunta Japonia într-un amical, Carlo Ancelotti, selecţionerul Braziliei, a vorbit despre Neymar la conferinţa de presă, cu doar câteva luni înainte de startul Cupei Mondiale 2026.

”Don Carlo” îi redeschide ușa lui Neymar la naționala Braziliei: cum l-a descris

Carlo Ancelotti îi redeschide lui Neymar uşa echipei naţionale: „Neymar poate juca la cel mai înalt nivel în această echipă, fără nicio problemă”.

Antrenorul italian a lăudat calităţile brazilianului, care este golgeterul all-time al Braziliei, cu 79 de goluri, dar a subliniat importanţa faptului ca Neymar să fie în formă fizică 100%.

„Când este în formă fizică bună, are calităţile necesare pentru a juca nu doar în Brazilia, ci pentru orice echipă din lume, datorită talentului său”.

Accidentat din septembrie, Neymar este aşteptat să rateze şi următoarea pauză internaţională. Chestiunea revenirii sale este mai presantă ca niciodată.

Fostul jucător al lui Paris Saint-Germain, trebuie să se întoarcă rapid la echipa naţională dacă speră să joace la Cupa Mondială din 2026, vara viitoare.

