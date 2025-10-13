Turneul final va avea loc vara viitoare în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. În această clipă, selecționata lui Mircea Lucescu are șanse reale să obțină accederea la Campionatul Mondial.



Ilie Năstase, categoric după România - Austria: ”Trebuie să realizăm că încă nu am obținut nimic”



Ilie Năstase, fost mare tenismen român, a vorbit despre meciul României cu Austria și a ținut să puncteze faptul că victoria a fost meritată, dar și că tricolorii nu trebuie să se îmbete cu apă rece.



Nasty a explicat că naționala României, ca să păstreze șanse la calificare, trebuie să se mențină pe aceeași linie și să arate la fel ca în confruntarea cu Austria de la București.



”A fost un meci foarte greu, câștigat pe bune, meritat. Și a ieșit bine. Fiindcă, uneori, poți să joci bine și să pierzi. A fost un rezultat OK, care ne dă speranțe, e bine, dar... Atât! Trebuie să realizăm că n-am obținut nimic, să ne păstrăm pe această linie pentru 'trofeu', pentru calificare.



Și sper ca, la un moment dat, și jucătorii români să fie capabili să joace din trei în trei zile ca fotbaliștii de afară. Se simte că n-au acest traseu, de aceea, chiar și cei de echipa națională, fie se accidentează, fie obosesc după un timp



Să vedem ce va urma. Ar fi foarte frumos să ajungem la Mondial. Însă e foarte greu. Nu mi-e frică deloc cu echipele mari, cu alea considerate bune și mai bune, de alea mici mi-e teamă, că joacă la disperare cu noi”, a spus Ilie Năstase, potrivit gsp.

Ungurii, uluiți de un internațional român după victoria cu Austria: ”Briliant”



După ce s-a terminat meciul, presa din Ungaria a consemnat rezultatul și a scos în evidență ”parada briliantă” a lui Ionuț Radu din minutul 49. Portarul lui Celta Vigo, cotat la 3,5 milioane de euro, a scos fabulos șutul violent al lui Marcel Sabitzer.



”După o primă repriză fără goluri, repriza a doua a început cu o ocazie a Austriei: șutul lui Marcel Sabitzer a fost parat briliant de Ionuț Radu. Apoi, în minutul 60, a venit cea mai mare șansă: șutul lui Valentin Mihăilă a lovit bara și a ieșit în afara terenului. La scurt timp după, Andrei Rațiu, după ce a primit mingea, l-a pus la încercare pe Alexander Schlager cu un șut pe jos, iar portarul austriac s-a întins și a respins.



Inițial, românii au părut mai preocupați să obțină un egal, însă chiar pe finalul partidei, în minutul 95, după o respingere reușită, au beneficiat de o lovitură liberă, iar forțarea a dat roade: ca punct culminant al acțiunii, Virgil Ghiță a înscris golul victoriei pentru gazde cu o lovitură de cap, după o centrare de pe dreapta a lui Ianis Hagi”, a scris Nemzeti.

