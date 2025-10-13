Nu doar San Marino! Și alte naționale depind de România

San Marino poate prinde un bilet către baraj în condițiile în care România trece în fața Bosniei în clasament.

Naționalele care mai depind de rezultatele României în preliminariile pentru Cupa Mondială

Pentru a face acest lucru, România trebuia să învingă Austria, ceea ce s-a și petrecut duminică pe Arena Națională, scor 1-0, dar și pe Bosnia, pe 15 noiembrie.

În cazul în care tricolorii se vor impune și în fața Bosniei, mai rămâne doar ca San Marino să piardă la diferență mare de scor în fața României, astfel încât naționala noastră să aibă un golaveraj mai bun decât bosniecii. În acest caz, San Marino ar ajunge la baraj, datorită faptului că micuța națională a câștigat grupa din Liga Națiunilor.

Totuși, nu doar San Marino depinde de România, ci și alte echipe din alte grupe din preliminarii. Football Meets Data a explicat cum Cehia depinde și ea de felul în care vor încheia tricolorii grupa. Concret, Cehia este deja calificată la baraj, însă deznodământul din grupa României va stabili dacă cehii vor merge în urna a doua sau urna a treia.

”O înfrângere în Insulele Feroe le-a redus semnificativ șansele cehilor de a găzdui semifinala barajului, dar pentru Cehia, urna a doua este în continuare mai probabilă decât urna a treia. Practic, ei depind de România și de faptul dacă va câștiga sau nu în Bosnia”, a scris Football Meets Data.