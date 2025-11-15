Austria este lider în grupa H, cu 15 puncte, la două lungimi în fața Bosniei și la cinci, în fața României.

Cipru – Austria, 19:00, LIVE TEXT pe Sport.ro

Austriecii au nevoie de o victorie pentru a-și crește șansele de a încheia grupa pe primul loc, în timp ce Cipru nu mai are nicio miză, având în vedere că șansele de a ajunge pe primul loc sunt minime.

Jocul are o miză importantă și pentru naționala României, pentru că, în cazul unei victorii pentru Cipru, tricolorii pot spera în continuare să încheie grupa pe primul loc.

În prima manșă a duelului dintre Austria și Cipru, austriecii s-au impus la limită, scor 1-0, grație unui penalty transformat de Marcel Sabitzer. Ciprioții au impresionat prin jocul prestat pe stadionul din Linz și rămâne de văzut dacă le pot pune probleme austriecilor la Limassol.

În cele opt întâlniri dintre Austria și Cipru, austriecii s-au impus de șapte ori. Cipru a câștigat un singur meci, un amical, la loviturile de departajare, 1-1 (5-4 d.l.d.).

Clasamentul grupei H din preliminariile pentru Cupa Mondială

