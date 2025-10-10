Echipa națională a Sudanului, din care fac parte șase jucători de la formația lui Laurențiu Reghecampf, Al Hilal Omdurman, a remizat 0-0 cu Mauritania în etapa a 9-a din Grupa B a calificărilor africane pentru Campionatul Mondial 2026.

Partida s-a disputat pe Stadionul Benjamin Mkapa din Tanzania, acolo unde Sudan a controlat jocul, dar nu a reușit să înscrie în fața unui adversar bine organizat.

Abdelrazig Omer și Mohamed Eisa au ratat cele mai mari ocazii ale sudanezilor, în timp ce portarul mauritan Abderrahmane Sarr a fost omul meciului.

Duel „Reghe” – CFR Cluj în preliminariile CM 2026! Sudan, eliminată din cursa pentru America

De la sudanezi au fost titulari nu mai puțin de patru fotbaliști de la Al Hilal, echipa lui Reghecampf: Abdelrazig Omer, Salaheldin Alhassan, Altayeb Abaker și Yaser Awad, iar alți doi, Mohamed Abdelrahman și Walieldin Khidir, au intrat în repriza secundă.

Și Mauritania a avut un jucător de la Al Hilal, pe Khadim Diaw, în timp ce căpitanul echipei a fost Aly Abeid, fundașul lui CFR Cluj, integralist și lider în defensivă.

Egalul îi scoate însă definitiv pe sudanezi din lupta pentru calificare, după ce Republica Democrată Congo a câștigat cu 1-0 în fața statului Togo. Astfel, trupa lui Reghecampf rămâne pe locul 3, la șase puncte de poziția de baraj, cu o etapă înainte de final.

Clasament Grupa B (după 9 etape):