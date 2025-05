Cu multe nume grele lăsate acasă, FCSB a deschis scorul încă din secunda 19. Tânărul Alexandru Stoian (17 ani) s-a demarcat excelent la primul atac al meciului și a finalizat după o pasă a lui Mihai Lixandru.

Basarab Panduru: "Bravo, Stoian! Demarcarea este incredibilă"



Louis Munteanu a restabilit egalitatea în debutul reprizei secunde, iar Octavian Popescu a ratat ulterior un penalty pentru FCSB.



Basarab Panduru s-a arătat impresionat de demarcarea lui Alexandru Stoian de la golul reușit de FCSB. În același timp, fostul mare internațional l-a criticat pe fundașul lui CFR Cluj, Aly Abeid, care nu a reușit să îi facă față puștiului campioanei.



"Am avut meci, până la urmă. Fără miză pentru FCSB, dar am avut goluri, am avut faze, am avut penalty, am avut cartonaș roșu, am avut nervi, am avut de toate la meciul ăsta. Nu părea că va fi mare lucru, dar a fost interesant.



Demarcarea aia... nu mă așteptam. Aia e demarcare de mare atacant, nu de Stoian, care e copil. Mare atacant! Aly Abeid poate ține pe cineva, dacă pe Stoian nu poate? Din poziția aia, ori ești fundaș dreapta, ori fundaș central. Tu nu poți să-l ții pe Stoian? Dar demarcarea este excepțională. Demarcarea este incredibilă. Bravo, Stoian!", a spus Panduru, la Prima Sport.