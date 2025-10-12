Cote d'Ivoire, Tunisia şi Senegal au obţinut victorii la scor în deplasare, în preliminariile africane ale Cupei Mondiale de fotbal din 2026.
Cote d'Ivoire, Tunisia și Senegal, victorii cu 7-0, 6-0 și, respectiv, 5-0 în deplasare
Cote d'Ivoire a surclasat selecţionata Seychelles cu 7-0 şi este la un singur pas de biletul pentru turneul final din America de Nord.
Tunisia, deja calificată la CM 2026, a câştigat cu 6-0 în Sao Tomé şi Principe.
Senegalul a dispus de Sudanul de Sud cu 5-0 şi este foarte aproape de calificarea la Cupa Mondială.
Ce au făcut internaționalii africani din Superligă în preliminarii
O victorie spectaculoasă a obţinut Gabonul, 4-3 cu Gambia, în deplasare, toate golurile învingătorilor fiind reuşite de Pierre-Emerick Aubameyang (20, 42, 62 și 78).
Starul gabonez de la Olympique Marseille (36 de ani, ex-AC Milan, Borussia Dortmund, Arsenal, FC Barcelona, Chelsea) a fost apoi eliminat, în minutul 85.
Gabon este la un singur punct de liderul grupei, Cote d'Ivoire.
Mijlocaşul Mouhamadou Drammeh (Universitatea Cluj) a fost rezervă în echipa Gambiei.
Fundaşul Kennedy Boateng (Dinamo Bucureşti) a intrat la pauză în echipa Togo, care a pierdut acasă cu RD Congo.
Fundaşul Aly Abeid (CFR Cluj) a fost integralist în echipa Mauritaniei, care a remizat în deplasare cu Sudanul, 0-0.
Benin, aproape de calificarea la Mondial
Benin a câştigat cu 1-0 în Rwanda şi este aproape de o calificare istorică la CM 2026, dintr-o grupă cu Africa de Sud şi Nigeria.
Fundaşul Yohan Roche (Petrolul Ploieşti) a fost integralist în echipa Beninului, iar David Kiki (FCSB) a stat pe banca de rezerve.
Rezultatele și clasamentele din preliminariile africane
Grupa B
Sudan - Mauritania 0-0
Sudanul de Sud - Senegal 0-5
Togo - RD Congo 0-1
Clasament:
1. Senegal 21 puncte
2. RD Congo 19
3. Sudan 13
4. Togo 7
5. Mauritania 7
6. Sudan de Sud 4
Grupa C
Lesotho - Nigeria 1-2
Zimbabwe - Africa de Sud 0-0
Rwanda - Benin 0-1
Clasament:
1. Benin 17 puncte
2. Africa de Sud 15
3. Nigeria 14
4. Rwanda 11
5. Lesotho 6
6. Zimbabwe 5
Grupa F
Seychelles - Cote d'Ivoire 0-7
Gambia - Gabon 3-4
Clasament:
1. Cote d'Ivoire 23 puncte
2. Gabon 22
3. Kenya 12
4. Gambia 10
5. Burundi 10
6. Seychelles 0
Grupa H
Sao Tomé şi Principe - Tunisia 0-6
Clasament:
1. Tunisia 25 puncte
2. Namibia 15
3. Liberia 14
4. Malawi 10
5. Guineea Ecuatorială 10
6. Sao Tomé şi Principe 0
Câştigătoarele grupelor se califică direct la Cupa Mondială 2026, scrie Agerpres, iar cele mai bune patru echipe de pe locurile secunde vor disputa baraje, o singură echipă urmând să obţină dreptul de a evolua la turneul de baraj intercontinental.