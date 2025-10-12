Cote d'Ivoire, Tunisia şi Senegal au obţinut victorii la scor în deplasare, în preliminariile africane ale Cupei Mondiale de fotbal din 2026.

Cote d'Ivoire, Tunisia și Senegal, victorii cu 7-0, 6-0 și, respectiv, 5-0 în deplasare



Cote d'Ivoire a surclasat selecţionata Seychelles cu 7-0 şi este la un singur pas de biletul pentru turneul final din America de Nord.

Tunisia, deja calificată la CM 2026, a câştigat cu 6-0 în Sao Tomé şi Principe.

Senegalul a dispus de Sudanul de Sud cu 5-0 şi este foarte aproape de calificarea la Cupa Mondială.

Ce au făcut internaționalii africani din Superligă în preliminarii



O victorie spectaculoasă a obţinut Gabonul, 4-3 cu Gambia, în deplasare, toate golurile învingătorilor fiind reuşite de Pierre-Emerick Aubameyang (20, 42, 62 și 78).

Starul gabonez de la Olympique Marseille (36 de ani, ex-AC Milan, Borussia Dortmund, Arsenal, FC Barcelona, Chelsea) a fost apoi eliminat, în minutul 85.

