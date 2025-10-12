VIDEO Fotbalistul din Superligă martor la ”poker”-ul lui Aubameyang din preliminariile CM 2026!

Gambia - Gabon s-a încheiat 3-4 după pretația stelară a lui Pierre-Emerick Aubameyang.

Cote d'Ivoire, Tunisia şi Senegal au obţinut victorii la scor în deplasare, în preliminariile africane ale Cupei Mondiale de fotbal din 2026.

Cote d'Ivoire, Tunisia și Senegal, victorii cu 7-0, 6-0 și, respectiv, 5-0 în deplasare

Cote d'Ivoire a surclasat selecţionata Seychelles cu 7-0 şi este la un singur pas de biletul pentru turneul final din America de Nord.

Tunisia, deja calificată la CM 2026, a câştigat cu 6-0 în Sao Tomé şi Principe.

Senegalul a dispus de Sudanul de Sud cu 5-0 şi este foarte aproape de calificarea la Cupa Mondială.

Ce au făcut internaționalii africani din Superligă în preliminarii

O victorie spectaculoasă a obţinut Gabonul, 4-3 cu Gambia, în deplasare, toate golurile învingătorilor fiind reuşite de Pierre-Emerick Aubameyang (20, 42, 62 și 78). 

Starul gabonez de la Olympique Marseille (36 de ani, ex-AC Milan, Borussia Dortmund, Arsenal, FC Barcelona, Chelsea) a fost apoi eliminat, în minutul 85.

Gabon este la un singur punct de liderul grupei, Cote d'Ivoire.

Mijlocaşul Mouhamadou Drammeh (Universitatea Cluj) a fost rezervă în echipa Gambiei.

Fundaşul Kennedy Boateng (Dinamo Bucureşti) a intrat la pauză în echipa Togo, care a pierdut acasă cu RD Congo.

Fundaşul Aly Abeid (CFR Cluj) a fost integralist în echipa Mauritaniei, care a remizat în deplasare cu Sudanul, 0-0.

Benin, aproape de calificarea la Mondial

Benin a câştigat cu 1-0 în Rwanda şi este aproape de o calificare istorică la CM 2026, dintr-o grupă cu Africa de Sud şi Nigeria.

Fundaşul Yohan Roche (Petrolul Ploieşti) a fost integralist în echipa Beninului, iar David Kiki (FCSB) a stat pe banca de rezerve.

Rezultatele și clasamentele din preliminariile africane

Grupa B

Sudan - Mauritania 0-0

Sudanul de Sud - Senegal 0-5

Togo - RD Congo 0-1

Clasament:

1. Senegal 21 puncte

2. RD Congo 19

3. Sudan 13

4. Togo 7

5. Mauritania 7

6. Sudan de Sud 4

Grupa C

Lesotho - Nigeria 1-2

Zimbabwe - Africa de Sud 0-0

Rwanda - Benin 0-1

Clasament:

1. Benin 17 puncte

2. Africa de Sud 15

3. Nigeria 14

4. Rwanda 11

5. Lesotho 6

6. Zimbabwe 5

Grupa F

Seychelles - Cote d'Ivoire 0-7

Gambia - Gabon 3-4

Clasament:

1. Cote d'Ivoire 23 puncte

2. Gabon 22

3. Kenya 12

4. Gambia 10

5. Burundi 10

6. Seychelles 0

Grupa H

Sao Tomé şi Principe - Tunisia 0-6

Clasament:

1. Tunisia 25 puncte

2. Namibia 15

3. Liberia 14

4. Malawi 10

5. Guineea Ecuatorială 10

6. Sao Tomé şi Principe 0

Câştigătoarele grupelor se califică direct la Cupa Mondială 2026, scrie Agerpres, iar cele mai bune patru echipe de pe locurile secunde vor disputa baraje, o singură echipă urmând să obţină dreptul de a evolua la turneul de baraj intercontinental.

